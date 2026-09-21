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    സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിംങിന് പിൻഗാമി; ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ പുതിയ ബൗളിങ് കോച്ചായി സഹീർ ഖാൻ ചുമതലയേറ്റു

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    Former Indian pace bowler Zaheer Khan joins Chennai Super Kings (CSK) as their new bowling coach
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    ചെന്നൈ: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇടംകൈയൻ പേസ് ബൗളർമാരിൽ ഒരാളായ സഹീർ ഖാൻ ഇനി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ (സി.എസ്.കെ) തന്ത്രപ്രധാനമായ പദവിയിൽ. ഇന്ത്യൻ കുപ്പായത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ 610 വിക്കറ്റുകളും, ഐ.പി.എല്ലിൽ 100 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 102 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയ വലിയൊരു അനുഭവസമ്പത്തുമായാണ് അദ്ദേഹം മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഡഗൗട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തന്റെ കരിയറിലെ അമൂല്യമായ ഈ അറിവുകളും തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ചെന്നൈയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി മാനേജ്‌മെന്റ്.

    ഐ.പി.എൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരവും മികച്ച പാരമ്പര്യവുമുള്ള ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നിയമനത്തിന് ശേഷം സഹീർ ഖാൻ പ്രതികരിച്ചു. മുമ്പ് ഒരു കളിക്കാരനായിരിക്കെ, ചേപ്പോക്കിലെ ആവേശഭരിതരായ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ സി.എസ്.കെയ്‌ക്കെതിരെ പന്തറിഞ്ഞത് തന്റെ കരിയറിലെ എന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന അനുഭവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. അത്രയും സമ്പന്നമായ ചരിത്രമുള്ള ഈ ടീമിനൊപ്പം ഒരു പുതിയ റോളിൽ ചേരാൻ താൻ ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    യുവതാരങ്ങളെ കണ്ടെത്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലും, മത്സരഫലം നിർണയിക്കുന്ന കൃത്യമായ ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ് തന്ത്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിലും സഹീറിനുള്ള അസാധാരണ മികവ് ടീമിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് സി.എസ്.കെ മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ് ചെന്നൈയുടെ പേസ് നിരയ്ക്ക് പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെയും വിലയിരുത്തൽ.

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    News Summary - Zaheer Khan Appointed as New Bowling Coach of Chennai Super Kings Succeeding Stephen Fleming
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