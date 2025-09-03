Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:26 PM IST

    ഐ.​പി.​എ​ൽ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ ദു​ര​ന്തം: വൈ​കാ​രി​ക കു​റി​പ്പു​മാ​യി കോ​ഹ്‌​ലി

    Virat Kohli
    വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: റോ​യ​ൽ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ (ആ​ർ.​സി.​ബി) ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ വൈ​കാ​രി​ക കു​റി​പ്പു​മാ​യി സൂ​പ്പ​ർ താ​രം വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി. ജൂ​ൺ നാ​ലി​ലെ ഹൃ​ദ​യ​ഭേ​ദ​ക​മാ​യ ആ ​ദു​ര​ന്തം ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ര​ന്തം ന​ട​ന്ന് 91ാം ദി​വ​സം ആ​ർ.​സി.​ബി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ഹ്‌​ലി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ‘‘ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ നി​മി​ഷ​മാ​ണ് ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​രി​ക്കേ​റ്റ ആ​രാ​ധ​ക​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​തും പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​തും. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ​ക്കൂ​ടി ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യും ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ച് ന​മു​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാം’’ -കോ​ഹ്‌​ലി കു​റി​ച്ചു.

    18 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ ആ​ർ.​സി.​ബി ക​ന്നി​ക്കി​രീ​ട​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തേ​ക്ക് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ എ​ത്തി​യ​താ​ണ് ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും​പെ​ട്ട് 11 പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ 47 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു.

