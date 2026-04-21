    Posted On
    date_range 21 April 2026 12:03 AM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 12:03 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ വി.​ഐ.​പി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ടി​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ വി.​ഐ.​പി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ടി​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ
    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്: തെ​ല​ങ്കാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രേ​വ​ന്ത് റെ​ഡ്ഡി​ക്കു​ള്ള ഐ.​പി.​എ​ൽ കോം​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ടി​യും ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​റു​മാ​യ കു​ഷി​ത ക​ല്ല​പ്പു​വി​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി വി​വാ​ദം. ഏ​പ്രി​ൽ 18ന് ​ന​ട​ന്ന സ​ൺ​റൈ​സേ​ഴ്സ് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്-​ചെ​ന്നൈ സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട് വി.​ഐ.​പി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ ചി​ത്രം കു​ഷി​ത സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 40,000 രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ‘സ​ൺ​റൈ​സേ​ഴ്സ് എ​ലൈ​റ്റ് ലോ​ഞ്ച്’ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ‘തെ​ല​ങ്കാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്’ എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ കോം​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം എ​ത്തി​യെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു. ഇ​ത് വ​ലി​യ സു​ര​ക്ഷാ വീ​ഴ്ച​യാ​യും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ കു​ഷി​ത പോ​സ്റ്റ് നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും സ​ൺ​റൈ​സേ​ഴ്സ് ടീം ​മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും ത​മ്മി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളെ​ച്ചൊ​ല്ലി നേ​ര​ത്തെ​യും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​ച്ച്.​സി.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ങ്ങ​ളെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി സ​ൺ​റൈ​സേ​ഴ്സ് പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ടീ​മി​നെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ രേ​വ​ന്ത് റെ​ഡ്ഡി സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    TAGS:Sunrisers HyderabadTelangana CMRevanth ReddyIPL 2026
    News Summary - IPL Ticket Row: Telangana CM Revanth Reddy in Fix as VIP Tickets End Up with Actress
