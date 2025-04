ബംഗളൂരുവിനെ ആറു വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ച് ഡൽഹി കാപിറ്റൽസ്

ബംഗളൂരു: ഐ.പി.എല്ലിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവിനെ ആറു വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഡൽഹി കാപിറ്റൽസ്. ബംഗളൂരു ഉയർത്തിയ 164 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം ഡൽഹി 13 പന്ത് ശേഷിക്കെ മറികടക്കുകയായിരുന്നു.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ബംഗളൂരു, ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് 163 റൺസെടുത്തത്. 17 പന്തിൽ 37 റൺസെടുത്ത സാൾട്ടിന്‍റെ ബാറ്റിങ്ങാണ് ബംഗളൂരുവിന് കരുത്തായത്. ടിം ഡേവിഡും 37 റൺസെടുത്തു. ഡൽഹിക്കായി വിപ്രജ് നിഗവും കുൽദീപ് യാദവും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.

ഡൽഹിക്കുവേണ്ടി 53 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 93 റൺസെടുത്ത കെ.എൽ രാഹുലാണ് മത്സരത്തിലെ താരം. ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ് പുറത്താകാതെ 38 റൺസ് എടുത്തു.

