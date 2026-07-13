​ഐ.പി.എല്ലിലെ ബാറ്റിങ് അനുകൂല പിച്ചുകൾ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയായി; തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ തുറന്നടിച്ച് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ

ഐ.പി.എല്ലിലെ ബാറ്റിങ് അനുകൂല പിച്ചുകൾ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയായി; തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ തുറന്നടിച്ച് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വിദേശ പര്യടനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീം തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഐ.പി.എല്ലിലെ ബാറ്റിങ് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളാണെന്ന രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. ഐ.പി.എല്ലിലെ പ്രകടനങ്ങൾ ബാറ്റർമാരുടെ യഥാർത്ഥ കഴിവല്ല കാണിക്കുന്നതെന്നും, ഈ 'മിഥ്യാധാരണകൾ'ക്ക് അപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ സെലക്ടർമാർ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ 0-4 ന്റെ ദയനീയ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെയാണ് മഞ്ജരേക്കറുടെ പ്രതികരണം.
കളിക്കാരെയല്ല, ഈ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം
"ഈ പരാജയത്തിന് കളിക്കാരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് അനാവശ്യമായ 'മേക്കപ്പ്' നൽകുന്ന ഐ.പി.എൽ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവരെയാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികളാക്കേണ്ടത്," മഞ്ജരേക്കർ എക്സിൽ (ട്വിറ്റർ) കുറിച്ചു.
വിദേശ പര്യടനങ്ങൾക്കായി ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഐ.പി.എല്ലിന്റെ ഈ മിഥ്യാധാരണകൾ ഒഴിവാക്കി യഥാർത്ഥ കഴിവുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുകയാണ് സെലക്ടർമാർ ചെയ്യേണ്ടത്. നാട്ടിലെ പിച്ചുകളിൽ അനായാസം റണ്ണടിച്ചുകൂട്ടുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു. വിദേശ പിച്ചുകളിലാണ് ഇനി കൂടുതൽ ടി20 മത്സരങ്ങളും നടക്കാനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
വില്ലനായി ഫ്ലാറ്റ് പിച്ചുകളും ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ നിയമവും
ഐ.പി.എല്ലിലെ ഫ്ലാറ്റ് പിച്ചുകളും ചെറിയ ബൗണ്ടറികളും ബാറ്റർമാർക്ക് അമിത ആനുകൂല്യം നൽകുന്നുവെന്നതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് നിന്നുമുയരുന്ന പ്രധാന വിമർശനം. നാട്ടിൽ റൺമലകൾ തീർക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ വിദേശത്തെ സ്വിങ്, സീം സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഐ.പി.എല്ലിലെ ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ നിയമം യഥാർത്ഥ ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതായി മുൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ പാർഥിവ് പട്ടേൽ അടക്കമുള്ളവരും നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനായില്ലെന്ന് നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ
ഇംഗ്ലീഷ് സാഹചര്യങ്ങളോട് വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതാണ് പരമ്പരയിലെ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായതെന്ന് നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. "ഓരോ വേദിയിലേക്കും മാറുമ്പോൾ മൈതാനത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിലും പിച്ചിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഇതിനോട് വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കളിയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇംഗ്ലണ്ട് ഞങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി," അഞ്ചാം ടി20യിലെ 56 റൺസ് തോൽവിക്ക് ശേഷം ശ്രേയസ് അയ്യർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അയർലൻഡിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലുമായി നടന്ന ഏഴ് ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ആറിലും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു (ഒരു മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു). പരമ്പരയിലെ കനത്ത തോൽവിയോടെ ഇന്ത്യക്ക് ടി20 റാങ്കിങ്ങിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും നഷ്ടമായി.
മുന്നിൽ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ജൂലൈ 23-ന് ആരംഭിക്കുന്ന സിംബാബ്വെ ടി20 പരമ്പരയാണ് ശ്രേയസ് അയ്യർക്കും സംഘത്തിനും മുന്നിലുള്ള അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനവും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. പുതിയ പര്യടനങ്ങൾക്കായി ടീം ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, ഐ.പി.എൽ പ്രകടനങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടീം സെലക്ഷൻ രീതികൾ വലിയ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.
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