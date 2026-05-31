ഗില്ലും സായ് സുദർശനും ഔട്ട്; ഓറഞ്ച് ക്യാപിൽ വണ്ടർ കിഡിന് എതിരാളികളില്ല

ഗില്ലും സായ് സുദർശനും ഔട്ട്; ഓറഞ്ച് ക്യാപിൽ വണ്ടർ കിഡിന് എതിരാളികളില്ലtext_fields
അഹമ്മദാബാദ്: 2026 ഐ.പി.എൽ സീസണിലെ റൺവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ കൗമാരതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഓറഞ്ച് ക്യാപ് ഉറപ്പിച്ചു. ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രധാന എതിരാളികളായ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും സായ് സുദർശനും നേരത്തെ പുറത്തായത് വൈഭവിന്റെ നേട്ടം സുഗമമാക്കി. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം ബാറ്റുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ തീർത്ത വൈഭവ്, 16 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 776 റൺസടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. ഒരു സെഞ്ച്വറിയും അഞ്ച് അർധ സെഞ്ച്വറികളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് താരത്തിന്റെ ഈ സീസണിലെ സമ്പാദ്യം.
ഫൈനലിലെ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവ്
ഫൈനലിൽ ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയപ്പോൾ, ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പിനായുള്ള ശക്തമായ മത്സരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും സായ് സുദർശനും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൂടാരം കയറിയത് അവർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ഇരുവരും നിലയുറപ്പിക്കും മുൻപേ പുറത്തായതോടെ റൺവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ വൈഭവിനെ മറികടക്കാനുള്ള അവരുടെ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാവുകയായിരുന്നു.
ചരിത്ര റെക്കോർഡുമായി വൈഭവ്
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഓറഞ്ച് ക്യാപ് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ പേരിലാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സായ് സുദർശൻ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡാണ് വൈഭവ് അനായാസം മറികടന്നത്. 16 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 732 റൺസ് നേടിയ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ രണ്ടാമതും, 17 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 722 റൺസ് നേടിയ സായ് സുദർശൻ മൂന്നാമതുമായി ഫിനിഷ് ചെയ്തു.
മികച്ച സാങ്കേതിക തികവും സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ പതറാത്ത മനസ്സും വൈഭവിനെ മറ്റ് താരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിർത്തുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വാഗ്ദാനമായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പായ വൈഭവിന്റെ ഈ സീസണിലെ പ്രകടനം ഐപിഎൽ 2026-ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതകളിലൊന്നായി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register