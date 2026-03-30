Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഏഴ് പന്തിൽ ആറ് റൺസ്;...
    Cricket
    Posted On
    date_range 30 March 2026 7:52 PM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 7:52 PM IST

    ഏഴ് പന്തിൽ ആറ് റൺസ്; നാന്ദ്രേ ബർഗറിന്‍റെ ബാളിൽ സഞ്ജു ക്ലീൻ ബൗൾഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഗുവാഹത്തിയിൽ ചെന്നൈയും രാജസ്ഥാനും നേർക്കുനേർ
    cancel

    ഗുവാഹത്തി : ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും തമ്മിലുള്ള ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ചെന്നൈക്ക് ആദ്യവിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. ഏഴ് പന്തിൽ ആറ് റൺസെടുത്ത മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണാണ് രണ്ടാം ഓവറിൽ കൂടാരം കയറിയത്. നാന്ദ്രേ ബർഗറിന്‍റെ രണ്ടാം ഓവറിൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡാവുകയായിരുന്നു സഞ്ജു. ഗുവാഹത്തിയിലെ ബർസപാര സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ടോസ് നേടിയ രാജസ്ഥാന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ റിയാന്‍ പരാഗ് ആദ്യം ഫീല്‍ഡിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. തന്‍റെ മുൻടീമായ രാജസ്ഥാനെതിരെ സഞ്ജുവും ചെന്നൈയ്‌ക്കെതിരെ ജഡേജയും ഇറങ്ങുന്നതാണ് മത്സരത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sanju SamsonCricket NewsRajasthan RoyalsChennai superkingsIPL 2026
    News Summary - IPL 2026: Sanju Samson Clean Bowled by Nandre Burger; Disappointing Start for CSK Against Rajasthan Royals.
    Similar News
    Next Story
    X