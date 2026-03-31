    Cricket
    date_range 31 March 2026 9:55 PM IST
    date_range 31 March 2026 9:55 PM IST

    ഗുജറാത്തിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി പഞ്ചാബ് ബൗളർമാർ; വിജയലക്ഷ്യം 163 റൺസ്

    മുള്ളൻപൂർ : ഐ.പി.എല്ലിലെ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ 162 റൺസിൽ തളച്ച് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിന് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 162 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. 39 റൺസെടുത്ത നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ. ഗുജറാത്തിനായി ഗില്ലും സായ് സുദർശനും ചേർന്ന് വെടിക്കെട്ട് തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ സുദർശൻ (12) പുറത്തായതോടെ റൺറേറ്റ് കുറഞ്ഞു. ജോസ് ബട്‌ലർ (38), അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (25) എന്നിവർ പൊരുതിയെങ്കിലും മധ്യ ഓവറുകളിൽ പഞ്ചാബ് ബൗളർമാർ പിടിമുറുക്കി. പഴയ പ്രതാപകാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ച പ്രകടനവുമായി യുസ്‌വേന്ദ്ര ചഹലാണ് ഗുജറാത്തിന് പണികൊടുത്തത്. ഗില്ലിന്റെയും ബട്‌ലറുടെയും നിർണ്ണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ചഹൽ 4 ഓവറിൽ 28 റൺസ് മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ വിജയ്കുമാർ വൈശാഖ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഗുജറാത്തിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. മാർക്കോ യാൻസനും സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പന്തെറിഞ്ഞതോടെ ഗുജറാത്ത് സ്കോർ 162-ൽ ഒതുങ്ങി. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ (18), രാഹുൽ തെവാത്തിയ (10*) എന്നിവർക്കും അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

    TAGS:Shubman GillPunjab KingsGujarat TitansIPL 2026
    News Summary - IPL 2026: Punjab Kings Tighten Screw on Gujarat Titans, Set 163-Run Target
