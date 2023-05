ഇതാണ് ഗോട്ട് രോഹിത് 007; ബാറ്റിങ് പരാജയത്തിനുപിന്നാലെ രോഹിത് ശർമയെ ട്രോളി സോഷ്യൽ മീഡിയ

ഐ.പി.എല്ലില്‍ മോശം ഫോം തുടരുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മക്ക് ട്രോൾ മഴ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഏഴ് റണ്‍സുമായി രോഹിത് മടങ്ങിയിരുന്നു. എട്ട് പന്തുകള്‍ മാത്രമാണ് രോഹിത് നേരിട്ടത്. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ രോഹിത് ആര്‍സിബിക്കെതിരായ മത്സരത്തിലും രണ്ടക്കം കടക്കാതായതോടെയാണ് ട്രോളന്മാർ സജീവമായത്. ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് രോഹിത് തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ച് ഇന്നിംഗ്‌സുകളില്‍ രണ്ടക്കം കടക്കാതെ പുറത്താവുന്നത്. 2(8), 3(5), 0(3), 0(3), 7(8) എന്നിങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ഇന്നിങ്സുകളില്‍ രോഹിതിന്റെ പ്രകടനം.



2017ലെ സീസണില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നാല് ഇന്നിങ്സുകളില്‍(3, 2, 4, 0) ഒറ്റ അക്കത്തില്‍ പുറത്തായതാണ് രോഹിത്തിന്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം. ക്യാപ്റ്റന്‍ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ആറ് വിക്കറ്റിന്റെ ജയം സ്വന്തമാക്കി. പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ മൂന്നാമതെത്താനും മുംബൈക്ക് സാധിച്ചു. 11 മത്സരങ്ങളില്‍ 12 പോയിന്റാണ് മുംബൈക്കുള്ളത്.

COMETH THE HOUR, COMETH THE MAN!🔥🔥



What a consistency it is, what a consistency man, Rohit Sharma you beuty....ufffff🫡😍 #MIvRCB pic.twitter.com/jKCVoYaJgt