തകർന്നടിഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂർ; ഹൈദരാബാദിന് 69 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മുംബൈ: ഐ.പി.എൽ സീസണിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോറിൽ ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സിനെ എറിഞ്ഞൊതുക്കി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. 16.1 ഓവറിൽ 68 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ ബാംഗ്ലൂരിന്‍റെ എല്ലാ താരങ്ങളും പുറത്തായി.

ഐ.പി.എൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചാമത്തെ സ്കോറാണ് 68. ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോറായ 49 റൺസും ബാംഗ്ലൂരിന്‍റെ പേരിലാണ്. ബാംഗ്ലൂർ നിലയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നത്. ഗ്ലെൻ മാക്സ് വെല്ലും (11 പന്തിൽ 12 റൺസ്), സായുഷ് പ്രഭുദേശായിയും (20 പന്തിൽ 15 റൺസ്). വിരാട് കോഹ്ലി, അനുജ് റാവത്ത്, ദിനേഷ് കാർത്തിക് എന്നിവർ റൺസൊന്നും എടുക്കാതെ മടങ്ങി. മാർകോ ജാൻസെനും ടി. നടരാജനും മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ വീതവും ജെ. സുജിത്ത് രണ്ടു വിക്കറ്റും നേടി. Show Full Article

News Summary -

IPL 2022: T Natarajan, Marco Jansen Shine For SRH As RCB Crumble To 68 All Out