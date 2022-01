ഐ.പി.എൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടക്കും; യു.എ.ഇയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും റിസർവ്​ വേദികൾ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മുംബൈ: ഈ വർഷത്തെ ഐ.പി.എൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടത്താൻ ധാരണയായതായി സൂചന. ഐ.പി.എൽ ഗവേണിങ്​ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും ടീം ഉടമകളും തമ്മിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിലാണ്​ ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയായത്​. ഇന്ത്യയിൽ ഐ.പി.എൽ നടത്താൻ തന്നെയാണ്​ ബി.സി.സി.ഐയുടെ തീരുമാനമെന്ന്​ ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യുന്നു. മാർച്ച്​ 27 മുതൽ ടൂർണമെന്‍റ്​ ആരംഭിക്കുമെന്ന്​ സൂചന ഐ.പി.എൽ ഗവേണിങ്​ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ്​ പട്ടേലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്​.

മുംബൈയിലും പൂണെയിലുമായി ടൂർണമെന്‍റ്​ നടത്താനാണ്​ ഇപ്പോൾ ബി.സി.സി.ഐ നീക്കം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്​. മുംബൈയും പൂണെയും വേദിയാവുമ്പോൾ റോഡിലൂടെ തന്നെ കളിക്കാർക്ക്​ ഇരു ഗ്രൗണ്ടുകളിലും എത്താൻ സാധിക്കും. ഇത്​ വിമാനയാത്രയിലെ​ കോവിഡ്​ ഭീഷണി ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ്​ ബി.സി.സി.ഐയുടെ പ്രതീക്ഷ.

ഇത്തവണത്തെ ഐ.പി.എല്ലിൽ ടീമുകളുടെ എണ്ണവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്​. രണ്ട്​ ടീമുകളാണ്​ പുതുതായി എത്തിയത്​. അഹമ്മദാബാദ്​, ലഖ്​നോ എന്നീ ടീമുകളാണ്​ ഈ വർഷം മുതൽ ഐ.പി.എല്ലിന്‍റെ ഭാഗമാവുക.സി.വി.സി കാപ്പിറ്റലാണ്​ അഹമ്മദാബാദ്​ ടീമിന്‍റെ ഉടമ. 5625 കോടിക്കാണ്​ സി.വി.സി കാപ്പിറ്റൽ ടീമിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്​. 7090 കോടിക്ക്​ ആർ.പി.എസ്​.ജി ഗ്രൂപ്പ്​ അഹമ്മദാബാദ്​ ടീമിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്​.

Show Full Article

News Summary -

IPL 2022: BCCI confident of hosting tournament in India this year, UAE and South Africa among back-up venues