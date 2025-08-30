Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    ദ്രാവിഡിനോട് ഷറഫു പറഞ്ഞു, "സർ, ക്രിക്കറ്റിന് ഒരു ഭാഷയല്ലേയുള്ളൂ..."

    ദ്രാവിഡിനോട് ഷറഫു പറഞ്ഞു, സർ, ക്രിക്കറ്റിന് ഒരു ഭാഷയല്ലേയുള്ളൂ...
    ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ അ​ത്​​ഭു​ത​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് എ​ൻ.​എം. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നെ​ന്ന ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ. തൃ​ശൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ല​ത്തെ വീ​ടി​ന്‍റെ ചു​മ​രി​ലേ​ക്ക് പ​ന്തെ​റി​ഞ്ഞും ക​യ​റി​ൽ ബാ​ൾ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട് അ​ടി​ച്ചും ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്വ​യം​പ​ഠി​ച്ച താ​രം, ക്രി​ക്ക​റ്റി​നോ​ടു​ള്ള ഭ്രാ​ന്ത് മൂ​ത്ത് രാ​ജ്യം​മൊ​ത്തം ടെ​ന്നീ​സ് പ​ന്തു​ക​ളു​മാ​യി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ളി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ന്ന​വ​ൻ.

    കൗ​തു​ക​ത്തി​നാ​യി എ​റി​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബാ​ൾ ഷ​റ​ഫു​വി​നെ​യും തി​രി​ച്ച് സ്നേ​ഹി​ച്ച​തോ​ടെ പ്ര​ഥ​മ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ താ​ര​മാ​യി ഈ ​മു​പ്പ​തു​കാ​ര​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ജൂ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​തെ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ മൂ​ന്ന് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലും സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച പ്ര​തി​ഭ. അ​ങ്ങ​നെ വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യാ​ണ് കൊ​ട്ടാ​ക്ക​ര പ്ര​തി​ഭ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ ഈ ​പ​ഴ​യ താ​ര​ത്തി​ന്. കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ കൊ​ല്ലം സെ​യി​ലേ​ഴ്സി​ന്‍റെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    കെ.​സി.​എ​ൽ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ലെ അ​നു​ഭ​വം?

    എ​ന്‍റെ ജീ​വി​തം മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച സീ​സ​ണാ​യി​രു​ന്നു. 19 വി​ക്ക​റ്റും ഇ​രു​ന്നൂ​റി​ലേ​റെ റ​ൺ​സു​മാ​യി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 2021ലാ​ണ്​ ഞാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി സ​യ്യി​ദ് മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ലി ട്രോ​ഫി​യി​ൽ ക​ളി​ച്ച​ത്. പ​ക്ഷേ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടി​യി​ല്ല. ടീ​മി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട്​ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ത​ന്ന​ത് പ്ര​ഥ​മ കെ.​സി.​എ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു.

    കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ലേ​ക്ക്

    കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മും​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സും രാ​ജ​സ്ഥാ​നു​മാ​ണ് ട്ര‍യ​ൽ​സി​ന് വി​ളി​ച്ച​ത്. മും​ബൈ​ക്കാ​യി ഞാ​നും വി​ഘ്നേ​ഷ് പു​ത്തൂ​രു​മാ​ണ് ആ​ദ്യം പോ​യ​ത്. ആ​ദ്യ ട്ര​യ​ൽ​സി​ൽ മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ലും ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലും പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. മും​ബൈ​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ക​രും തൃ​പ്ത​രാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. അ​വി​ടെ ഓ​രോ​വ​റാ​ണ് ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നും ബൗ​ളി​ങ്ങി​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    മും​ബൈ വീ​ണ്ടും ര​ണ്ട് ട്ര​യ​ൽ​സി​നു​കൂ​ടി വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ഞ്ജി ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ പോ​കാ​നാ​യി​ല്ല. മും​ബൈ​ക്കാ​യി ആ​ദ്യ ട്ര​യ​ൽ​സി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ലേ​ല​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഒ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ൽ സ​ഞ്ജു​വി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലേ?

    ഉ​റ​പ്പാ​യും. ഒ​ന്നും ചി​ന്തി​ക്ക​ണ്ട, കി​ട്ടു​ന്ന ബാ​ൾ വ​ലി​ച്ച​ടി​ച്ചോ, സ​മ്മ​ർ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ പ​ന്തെ​റി‍യ​ണം ഇ​താ​യി​രു​ന്നു ട്ര​യ​ൽ​സി​ന് മു​മ്പ് സ​ഞ്ജു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കി​ട്ടി​യ ഒ​രോ​വ​റി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. നി​രാ​ശ​നാ​യി​പ്പോ​യി. ഇ​ത്ര വ​ർ​ഷം കാ​ത്തി​രു​ന്നി​ട്ടും കി​ട്ടി​യ​ത് ആ​റ്​ ബാ​ൾ. ട്ര​യ​ൽ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ടീ​മി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ രാ​ഹു​ൽ ദ്രാ​വി​ഡും ബാ​റ്റി​ങ് കോ​ച്ച് വി​ക്രം റാ​ത്തോ​ഡും കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഞാ​ൻ ഞെ​ട്ടി.

    എ​നി​ക്ക് ഹി​ന്ദി​യും ഇം​ഗ്ലീ​ഷും അ​റി​യി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടും ക​ൽ​പി​ച്ച് അ​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. ദ്രാ​വി​ഡ് ചോ​ദി​ച്ചു. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഹി​ന്ദി​യി​ലാ​ണോ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലാ​ണോ താ​ങ്ക​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു ‘സ​ർ, ഈ ​ര​ണ്ട് ഭാ​ഷ​യി​ലും എ​നി​ക്ക് സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ അ​റി​യി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, നി​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചോ​ളൂ, എ​നി​ക്ക് മ​ന​സി​ലാ​കും. കാ​ര​ണം ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് ഒ​രു ഭാ​ഷ​യ​ല്ലേ​യു​ള്ളൂ’. ഇ​തു​കേ​ട്ട​തും രാ​ഹു​ൽ സ​ർ ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘നീ ​ന​ല്ലൊ​രു പ​വ​ർ ഹി​റ്റ​റാ​ണ്. ഇ​ന്ന് നി​ന​ക്ക് ക​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ആ​ലോ​ചി​ച്ച് സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ട​രു​ത്. കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ൽ നി​ന്‍റെ ക​ളി ക​ണ്ടി​ട്ടു​ള്ള​വ​നാ​ണ് ഞാ​ൻ. നീ​യൊ​രു ഉ​ഗ്ര​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ​റാ​ണ്. ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം ഭു​വ​നേ​ശ്വ​ർ​കു​മാ​ർ എ​റി​യു​ന്ന പ​ന്തു​ക​ൾ ക​ണ്ട് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​പ്പോ​ലെ ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ വേ​രി​യേ​ഷ​ൻ പ​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ബാ​ക്ക് ഹാ​ൻ​ഡ് സ്ലോ​വ​ർ, ന​ക്ക​ൽ, യോ​ർ​ക്ക​ർ, സ്ലോ ​ബൗ​ൺ​സ​ർ അ​ങ്ങ​നെ പ​ല​തും’.

    ദ്രാ​വി​ഡി​ന്‍റെ ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ എ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഊ​ർ​ജം വ​ലു​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്‍റെ എ​ല്ലാ നി​രാ​ശ​യും മാ​റി. കെ.​സി.​എ​ൽ വ​ലി​യൊ​രു സു​വ​ർ​ണാ​സ​ര​വാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​റ​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ്രാ​വി​ഡ് അ​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ​ർ കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലെ എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും കാ​ണു​ന്നെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് യു​വ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ്.

    വീ​ണ്ടും കേ​ര​ള ടീ​മി​ലേ​ക്ക്

    കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലെ പ്ര​ക​ട​ത്തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം സ​യ്യി​ദ് മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ലി ട്രോ​ഫി ടീ​മി​ലെ​ത്തി. കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലെ പ്ര​ക​ട​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ അ​മേ​യ് ഖു​റേ​ഷി സ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ‘താ​ങ്ക്യു’ എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് മ​റ്റൊ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല. പ്ല​സ്ടു തോ​റ്റ എ​നി​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പ​റ​യാ​ൻ ഹി​ന്ദി​യും ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​മ​റി​യി​ല്ല​ല്ലോ. പി​ന്നെ പേ​ടി​യും. പി​ന്നെ​ന്തോ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്നോ​ട് കാ​ര്യ​മാ​യി മി​ണ്ടി​യി​ല്ല. എ​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​തു​മി​ല്ല. ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഞാ​ൻ ടീ​മി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഗോ​വ​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ നെ​റ്റ്സി​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ഷ​റ​ഫു, നീ ​ഇ​ന്ന് ക​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്, റെ​ഡി​യാ​യി​ക്കോ’. അ​ന്ന് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ഞ്ജു​വി​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും മ​ന​സി​ലു​ണ്ട്. ‘കൂ​ടു​ത​ലൊ​ന്നും ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട. കെ.​സി.​എ​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ടീ​മി​ന്‍റെ മൊ​ത്തം ചു​മ​ത​ല​യൊ​ന്നും നീ ​ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ്ട. അ​ധി​കം റ​ൺ​സ് കൊ​ടു​ക്കാ​തെ ര​ണ്ടോ​വ​ർ എ​നി​ക്കാ​യി എ​റി​ഞ്ഞു​ത​ര​ണം. ര​ണ്ട് സി​ക്സ് അ​ടി​ക്ക​ണം’. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ടീ​മി​ലെ​ത്തി​യ എ​നി​ക്ക് വ​ലി​യൊ​രു എ​ന​ർ​ജി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ.

    അ​ന്ന് ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഞാ​ൻ ഏ​ഴ് ബാ​ളി​ൽ ഒ​രു സി​ക്സും ഫോ​റും അ​ടി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രോ​വ​ർ എ​റി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്ന് റ​ൺ​സാ​ണ് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. എ​നി​ക്ക് മു​മ്പു​ള്ള ഓ​വ​റി​ൽ എം.​ഡി. നി​ധീ​ഷി​നെ ഗോ​വ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ 26 റ​ൺ​സ​ടി​ച്ചു. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ വ​ന്നെ​റി​ഞ്ഞ ഞാ​ൻ മൂ​ന്ന് റ​ൺ​സ് മാ​ത്രം കൊ​ടു​ത്ത​ത് ക​ളി​യി​ലെ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി. മ​ഴ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കേ​ര​ളം 11 റ​ൺ​സി​ന് ജ​യി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം എ​ന്നെ ഡ്ര​സി​ങ് റൂ​മി​ൽ ഏ​റെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​ത് അ​മേ​യ് സാ​റാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് വി​ജ​യ്​ ഹ​സാ​ര​യി​ലും ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി ടീ​മി​ലും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. ഓ​രോ താ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ​യും ഗെ​യിം പ്ലാ​നു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ന്ന് മ​ന​സി​ലാ​യി.

    കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ

    ഉ​മ്മ സാ​ബി​റ​യാ​ണ് അ​ന്നും ഇ​ന്നും ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശ​ക്തി. പി​ന്നെ എ​ന്‍റെ ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​രും. ഒ​രു​പാ​ടു​പേ​രോ​ട് ക​ട​പ്പാ​ടു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ​യൊ​ക്കെ സ​ഹാ​യ​വും പി​ന്തു​ണ​യും കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഞാ​നി​ന്നി​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​പ്പ​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ ഒ​ന്നും ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ടം​ത​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്.

    ഒ​രു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കു​വൈ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ എ​ന്നെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ര​ബ്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടി​യി​ലും പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യ​ത് ഉ​മ്മ​യാ​ണ്. പി​ന്നെ സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​പ്പോ​ലെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​റു​ത്തി​യ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ കൂ​ട്ടു​കാ​രും. പ​ഠി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രെ​ല്ലാം ഇ​ന്ന് പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​യും പേ​രും വ​രു​മ്പോ​ൾ എ​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​മ്മ​യോ​ട് അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​നി​ക്ക് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വി​ല​യു​ണ്ടാ​ക്കി​ത്ത​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണം ക്രി​ക്ക​റ്റാ​ണ്.

    ഉ​മ്മ​ക്ക് അ​ത്ര ഇ​ഷ്ട​മാ​ണോ ക്രി​ക്ക​റ്റ്

    ഉ​മ്മ​ക്ക് ക്രി​ക്ക​റ്റൊ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ല. എ​ന്‍റെ ക​ളി​ക​ൾ ടി.​വി​യി​ൽ​പോ​ലും കാ​ണാ​റി​ല്ല. ഞാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഉ​മ്മ​ക്കും ഇ​ഷ്ടം. എ​ന്നെ ഐ.​പി.​എ​ൽ താ​ര​മാ​ക്കി​യി​ട്ടേ ക​ല്യാ​ണം ന​ട​ത്തൂ​വെ​ന്ന വാ​ശി​യി​ലാ​ണ് ഉ​മ്മ.

    TAGS:sportstrivandrumcricket playerNM Sharafudeen
    X