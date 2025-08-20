Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 1:22 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 1:22 PM IST

    ബാസിത്ത് ഈസ് ബോസ്

    abdul basith
    അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്ത്

    ട്വ​ന്‍റി-​ട്വ​ന്‍റി​യി​ലും ഏ​ക​ദി​ന ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലും കേ​ര​ളം രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി മി​നു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ‘ഫി​നി​ഷ’​റാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്ത് എ​ന്ന ഇ​രു​പ​ത്തി​യാ​റു​കാ​ര​ൻ. ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​ർ എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ഇ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ എ​ണ്ണം പ​റ​ഞ്ഞ ‘കി​ല്ല​ർ ഫി​നി​ഷ​ർ’​മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ. കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ലെ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റെ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി​രു​ന്ന ബാ​സി​ത്ത് 237 റ​ൺ​സും 13 വി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​മാ​ണ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലും റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യ താ​രം പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ലെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ് തു​റ​ക്കു​ന്നു

    ആ​ദ്യ കെ.​സി.​എ​ൽ സീ​സ​ണി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്..

    വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി നോ​ക്കി​യാ​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷം. വ​ലി​യൊ​രു ലീ​ഗി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​കു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട് മി​ക​വി​ൽ നാ​ലു​ക​ളി​ക​ളോ​ളം മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. സെ​മി​യി​ൽ നി​ർ​ഭാ​ഗ്യം കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് തോ​റ്റ​ത്. സ്വ​പ്ന​മാ​യി ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന ഒ​രു വ​ലി​യ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​ണ് കെ.​സി.​എ ഒ​രു​ക്കി ത​ന്ന​ത്. സ്റ്റാ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സി​ലൂ​ടെ​യും ഫാ​ൻ​കോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യും രാ​ജ്യം മു​ഴു​വ​നും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ളി​ക​ൾ ക​ണ്ടു. പു​റ​ത്തൊ​ക്കെ ക​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ അ​ദ്ഭു​ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കെ.​സി.​എ​ല്ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ ഇ​ടം ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ നി​രാ​ശ തോ​ന്നി​യോ?

    ഉ​റ​പ്പാ​യും. അ​ഞ്ചോ​ളം ടീ​മു​ക​ളു​ടെ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ട്ര​യ​ൽ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന​ല്ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി. പ​ക്ഷേ കി​ട്ടി​യി​ല്ല. എ​ന്താ​യാ​ലും വി​ഷ​മം വേ​ണം. ആ ​വി​ഷ​മ​മാ​ണ് വീ​ണ്ടും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഇ​ന്‍വ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്. സ​മ​യ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാം ന​ട​ക്കും.

    ഒ​ന്നും കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. അ​ണ്ട​ർ 16 സം​സ്ഥാ​ന ടീ​മി​ൽ ക​ളി​ച്ച് ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഞാ​ൻ കേ​ര​ള സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സ​ഞ്ജു ചേ​ട്ട​നെ ത​ന്നെ നോ​ക്കൂ. പ​ത്ത് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടും ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ടീ​മി​ൽ ഒ​രു ഇ​രി​പ്പി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. അ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​മാ​ണ്. ഏ​തൊ​രു താ​ര​ത്തി​നും അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ഠ​മാ​ണ്.

    സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണി​ന്‍റെ സ്വാ​ധീ​നം?

    2021-22 കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്താ​ണ് ഞാ​ൻ കേ​ര​ള ടീ​മി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​ജ​യ ഹ​സാ​രെ സ്ക്വാ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു മ​ത്സ​രം പോ​ലും ക​ളി​ക്കാ​തെ പു​റ​ത്തി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ‍യ സ​ഞ്ജു ചേ​ട്ട​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു. എ​ന്താ​ണ് എ​ന്നി​ൽ നി​ന്നും ടീം ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടാ​ൻ ഞാ​ൻ എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​ണ‍ം? ‘‘ കു​റ​ച്ച് പ​ന്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ റ​ൺ​സ് അ​ടി​ക്ക​ണം. വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ ടീ​മി​നാ​യി ര​ണ്ട് മൂ​ന്ന് ഓ​വ​ർ എ​റി​യ​ണം. ടീ​മി​ൽ വ​രി​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​താ​യി​രി​ക്കും നി​ന്‍റെ റോ​ൾ’’.ഇ​താ​യി​രു​ന്നു ചേ​ട്ട​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി.

    എ​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് എ​ന്താ​ണോ ടീം ​ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന​സി​ലാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​തി​നാ​യി പ​രി​ശീ​ലി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ ന​ന്നാ​യി ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ൽ അ​തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​വും ല​ഭി​ച്ചു. കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സി​നെ​തി​രാ​യ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​ക​ട​ന​മ​ട​ക്കം ടീ​മി​നാ​യി നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടാ​നാ​യി.

    ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ വ​ലി​യ സ്കോ​റു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​ല്ലെ​ന്ന സ​ങ്ക​ട​മു​ണ്ടോ?

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ലാ​യാ​ലും ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ലാ​യാ​ലും ഫി​നി​ഷി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്. കു​റ​ച്ച് ബാ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ റ​ൺ​സ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യാ​ണ് ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്. എ​ന്‍റെ ബാ​റ്റി​ങ് ശൈ​ലി അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ ടീ​മി​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഞാ​ൻ പ​വ​ർ ഹി​റ്റി​ങ്ങി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഫോ​ക്ക​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ അ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണ് വി​ശ്വ​സാം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മ​ല്ലോ വീ​ണ്ടും ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്.

    രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സി​നൊ​പ്പം?

    2022ലാ​ണ് രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ജ​യ്പൂ​രി​ൽ സു​ബി​ൻ ബ​റോ​ച്ച​യു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം. അ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​നം ക​രി​യ​റി​ൽ വ​ള​രെ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രാ​ജ​സ്ഥാ​ന് വേ​ണ്ടി ആ​ദ്യ​മാ​യും അ​വ​സാ​ന​മാ​യും ക​ളി​ച്ച​ത് ഒ​രേ​യൊ​രു മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ഴും എ​ന്‍റെ മ​ന​സി​ൽ ആ ​മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ട് . ജ​യി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ട് ബാ​ളി​ൽ 10 റ​ൺ​സു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പ​ക്ഷേ കി​ട്ടി​യ ഒ​രു ബോ​ളി​ൽ ഒ​രു റ​ൺ​സാ​ണ് എ​ടു​ത്ത​ത്.

    ആ ​ബോ​ൾ ഞാ​ൻ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ഴും ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഒ​രു പ​ക്ഷേ ആ ​ബാ​ൾ സി​ക്സോ, ഫോ​റോ അ​ടി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്‍റെ ക​രി​യ​ർ ത​ന്നെ മാ​റി​യേ​നെ. എ​ല്ലാം ഒ​രു സ​മ​യം.

    ക​ള​ത്തി​ലെ റോ​ൾ മോ​ഡ​ൽ?

    അ​ങ്ങ​നെ ആ​രെ​യും അ​നു​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ന്നെ​ക്കാ​ളും ന​ന്നാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. അ​വ​രെ നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ട്ട് എ​ന്ത് കാ​ര്യം. ഞാ​ൻ എ​ന്നെ ന​ന്നാ​ക്കാ​ന​ല്ലേ ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. പ​വ​ർ ഹി​റ്റി​ങ്ങാ​ണ് എ​ന്‍റെ ക​രു​ത്ത്. ആ ​ക​രു​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​മ്മി​ലും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും ഇ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​രീ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ ഫി​റ്റാ​യി.

    കെ.​സി.​എ​ല്ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്?

    കേ​ര​ള സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ലോ ര​ഞ്ജി​യി​ലോ ക​ളി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത വി​ഘ്നേ​ഷ് പു​ത്തൂ​ർ ഒ​രു ദി​വ​സം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ട്വ​ന്‍റി-20 ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഏ​ക​ദി​ന ക്യാ​പ്ട​ൻ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​ക്കു​മൊ​പ്പം ഐ.​പി.​എ​ൽ ക​ളി​ച്ചി​ല്ലേ. അ​തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത് കെ.​സി.​എ​ൽ ആ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ലേ​ക്കും അ​തു​വ​ഴി ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള ച​വി​ട്ടു​പ​ടി​യാ​ണ് കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഐ.​പി.​എ​ൽ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ടാ​ല​റ്റ് സ്കൗ​ട്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കെ.​സി.​എ​ൽ കാ​ണാ​ൻ എ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഐ.​പി.​എ​ൽ ടീ​മു​ക​ളി​ൽ എ​ത്താ​ൻ വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി താ​ര​ങ്ങ​ളെ ടീ​മി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കെ.​സി.​എ​ൽ ലേ​ലം , ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത ന​ൽ​കും. ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ പ്രൊ​ഫ​ഷ​നാ​ക്കി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് കെ.​സി.​എ​ൽ.

    ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ പ്ര​തീ​ക്ഷ

    എ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ളും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ട്. സ്വ​ന്തം പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചാ​ൽ വ​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​ർ​ദ​മാ​ണ്. ഓ​രോ ക​ളി​യും ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം കൊ​ടു​ത്ത് ക​ളി​ക്ക​ണം. അ​തി​ന​പ്പു​റ​മൊ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ന​സി​ൽ ഇ​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കി​ടി​ല​ൻ ടീ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ റോ​യ​ൽ​സ്. ബേ​സി​ൽ ത​മ്പി​യും ഫാ​നൂ​സും എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ബൗ​ളി​ങ് യൂ​നി​റ്റ് സെ​റ്റാ​യി. ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​പ്പ് റോ​യ​ൽ​സി​നു​ള്ള​താ​ണ്.

