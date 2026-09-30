406 റൺസൊക്കെ നിസ്സാരം; ഇരട്ടസെഞ്ച്വറിയുമായി ഗിൽ, സെഞ്ച്വറിയടിച്ച് രോഹിത്; ഗുവാഹത്തിയിൽ വിൻഡീസിനെ നാണംകെടുത്തി ഇന്ത്യ

406 റൺസൊക്കെ നിസ്സാരം; ഇരട്ടസെഞ്ച്വറിയുമായി ഗിൽ, സെഞ്ച്വറിയടിച്ച് രോഹിത്; ഗുവാഹത്തിയിൽ വിൻഡീസിനെ നാണംകെടുത്തി ഇന്ത്യtext_fields
ഗുവാഹത്തി: വെസ്റ്റിൻഡീസ് പടുത്തുയർത്തിയ 406 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ 'റൺമല' അനായാസം അടിച്ചെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഡബിൾ സെഞ്ച്വറിയുമായി ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും (133 പന്തിൽ 223*), തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിയുമായി കളം നിറഞ്ഞ രോഹിത് ശർമയുടെയും (75 പന്തിൽ 101) ചിറകിലേറി ഗുവാഹത്തിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഐതിഹാസിക ജയം. വിൻഡീസ് നിരയിലെ മൂന്ന് ബാറ്റർമാർ നേടിയ സെഞ്ച്വറിക്ക് ഒരു ഡബിൾ സെഞ്ച്വറിയും ഒരു സെഞ്ച്വറിയും കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ മറുപടി നൽകിയത്.
406 റൺസ് എന്ന അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയ വിജയലക്ഷ്യം വെറും 43.3 ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ അനായാസം മറികടന്നത്. ഈ റെക്കോർഡ് എട്ട് വിക്കറ്റ് വിജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര ഒരു മത്സരം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി (2-0).
ഏകദിന ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺചേസാണിത്. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ്, 2013-ൽ ആസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ 362 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് ജയിച്ചതായിരുന്നു ഇതിനുമുൻപുള്ള ഇന്ത്യയുടെ റെക്കോർഡ് ചേസിങ്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ വിൻഡീസ് ബൗളർമാരെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് ഗില്ലും രോഹിതും ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ 255 റൺസിന്റെ മാസ്മരിക കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഈ ചരിത്ര ജയത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത്. ഈ ഇന്നിങ്സോടെ ഏകദിനത്തിൽ 12,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടവും ഹിറ്റ്മാൻ സ്വന്തമാക്കി.
രോഹിത് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ വിരാട് കോഹ്ലിയും വിൻഡീസ് ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയുടെ റൺറേറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നു. ഒരു വശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴുമ്പോഴും ഒട്ടും പതറാതെ അടിച്ചുതകർത്ത ഗിൽ, കോഹ്ലി മടങ്ങിയ ശേഷം റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇന്ത്യയെ വിജയതീരമണിയിക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ കരിയറിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡബിൾ സെഞ്ച്വറിയാണ് ഗിൽ ഗുവാഹത്തിയിൽ കുറിച്ചത്. പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരം ഒക്ടോബർ 3-ന് ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡിൽ നടക്കും.
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