ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് ജീവന്മരണ പോരാട്ടം; വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുമോ?text_fields
ബെൽഫാസ്റ്റ്: അയർലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ, ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് നിർണായക തീരുമാനത്തിലേക്ക്. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കൗമാര താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. 15-കാരനായ വൈഭവിനെ ടീമിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പുറത്തിരുത്തിയതിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് രണ്ടാം മത്സരത്തിലെ മാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 183 റൺസ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റുവീശിയ ഇന്ത്യ 148 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ അഭിഷേക് ശർമ മികച്ച രീതിയിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും, വിക്കറ്റുകൾ വീണതോടെ ടീം പ്രതിരോധത്തിലായി. മധ്യനിരയിൽ റൺറേറ്റ് നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്നതാണ് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഐ.പി.എല്ലിൽ അടക്കം തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള വൈഭവിനെ പോലുള്ള ഒരു 'എക്സ്പ്ലോസീവ്' ബാറ്ററുടെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് ഗുണകരമാകും. ആദ്യ പന്ത് മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിക്കാൻ കഴിവുള്ള വൈഭവ് ടീമിന് പുതുഊർജ്ജം പകരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഇതൊരു രണ്ട് മത്സരങ്ങളുള്ള ചെറിയ പരമ്പരയായതിനാൽ വൈഭവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. ലോകകപ്പോ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയോ പോലുള്ള വലിയ ടൂർണമെന്റുകളിലെ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ, താരത്തിന്റെ കഴിവുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ പരിശോധിക്കാൻ ഈ മത്സരം സഹായിക്കും. താരം പരാജയപ്പെട്ടാലും അത് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാവില്ല, മറിച്ച് ഭാവിയിലെ നിർണായക മത്സരങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹത്തെ സജ്ജമാക്കാൻ ഈ അനുഭവം സഹായിക്കും.
ഐ.പി.എല്ലിലെ മിന്നും പ്രകടനത്തിന് ശേഷമാണ് വൈഭവ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തിയത്. വെറുതെ ടീമിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനല്ല, മറിച്ച് അവസരങ്ങൾ മുതലെടുക്കാനാണ് താരം വന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സുവർണാവസരമാകും ഇന്നത്തെ മത്സരം. ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയ്ക്ക് പുതിയൊരു മുഖം നൽകാൻ വൈഭവിന് സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
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