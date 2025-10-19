Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_right​ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത,...
    Cricket
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 7:09 AM IST

    ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത, പു​രു​ഷ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ക​ള​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത, പു​രു​ഷ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ക​ള​ത്തി​ൽ
    cancel

    വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രെ നി​ർ​ണാ​യ​കം

    ഇ​ന്ദോ​ർ: വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ന്നി​ക്കി​രീ​ടം തേ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​രം. നാ​ല് ക​ളി​ക​ളി​ൽ നാ​ല് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നാ​ലാം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റി​നും സം​ഘ​ത്തി​നും സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ന്ന് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ആ​സ്ട്രേ​ലി‍യ (9), ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക (8) ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ അ​പ​രാ​ജി​ത​രാ​യി ഏ​ഴ് പോ​യ​ന്റോ​ടെ മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട് ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​രി​ക​ൾ.

    അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ല് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് അ​ഞ്ചാ​മ​തും. കി​വി​ക​ളെ​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ​യു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​നി നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​ന്ന് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നോ​ട് തോ​റ്റാ​ൽ ആ​ദ്യ നാ​ലി​ലെ​ത്താ​ൻ ടീ​മി​ന് പി​ന്നെ ജീ​വ​ന്മ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി വ​രും. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ന് ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​യു​ടേ​ത്. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യെ​യും പാ​കി​സ്താ​നെ​യും മി​ക​ച്ച വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ തോ​ൽ​പി​ച്ച് വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച വി​മെ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ​വി​ന് പ​ക്ഷേ പി​ന്നീ​ട് യ​ഥാ​ക്ര​മം ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യോ​ടും ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യോ​ടും പ​രാ​ജ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. അ​വ​സാ​ന ര​ണ്ട് ക​ളി​ക​ളി​ലും വി​ജ​യ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും കൈ​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യോ​ട് ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത് 330 റ​ൺ​സ് അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന, പ്ര​തി​ക റാ​വ​ൽ, ഹ​ർ​ലീ​ൻ ഡി​യോ​ൾ, റി​ച്ച ഘോ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഫോം ​തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റി​നും ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സി​നും ഇ​നി​യും വ​ലി​യ സ്കോ​റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. സ്പി​ൻ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു വി​ശ്വ​സ്ത. ബാ​റ്റി​ങ് ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​റും പേ​സ​റു​മാ​യ അ​മ​ൻ​ജോ​ത് കൗ​റും അ​വ​സ​ര​ത്തി​നൊ​ത്തു​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. മ​റ്റൊ​രു പേ​സ​ർ ക്രാ​ന്തി ഗൗ​ഡും സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രാ‍യ സ്നേ​ഹ് റാ​ണ​യും ശ്രീ​ച​ര​ണി​യും ചേ​രു​ന്ന മി​ക​വു​റ്റ​നി​ര​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ​ത്.

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ സെ​മി​യി​ൽ

    കൊ​ളം​ബോ: വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പ് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ടീ​മാ​യി ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക. ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്-​പാ​കി​സ്താ​ൻ മ​ത്സ​രം മ​ഴ​മൂ​ലം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്ക് (9) പി​ന്നി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കും (8) അ​വ​സാ​ന നാ​ലി​ൽ ഇ​ടം ല​ഭി​ച്ച​ത്. കി​വി​ക​ളും പാ​കി​സ്താ​നും ഓ​രോ പോ​യ​ന്റ് പി​ന്നി​ട്ടു. സെ​മി​യി​ൽ ക​ട​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ന്. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ഇ​വ​ർ അ​ഞ്ചാ​മ​താ​ണി​പ്പോ​ൾ. പാ​കി​സ്താ​നാ​വ​ട്ടെ (2) ഒ​രു ജ​യം​പോ​ലും നേ​ടാ​നാ​വാ​തെ അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ത്തും.

    ഒാസീസിനെതി​രാ​യ ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം

    പെ​ർ​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ വി​ഖ്യാ​ത​രാ​യ വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി​യും രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​യും ഏ​ഴ് മാ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ജ​ഴ്സി​യ​ണി​യു​ന്നു. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര​ക്ക് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പുതി​യ നാ​യ​ക​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് മെ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ.

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, ഇ​ന്ത്യ നാ‍യ​ക​രാ​യ മി​ച്ച​ൽ മാ​ർ​ഷും ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലും ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര കി​രീ​ട​വു​മാ​യി

    ​മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി​യും നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത രോ​ഹി​ത്തി​നെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യാ​ണ് ഇ​യ്യി​ടെ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള ടീ​മി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ൽ രോ​ഹി​ത്തി​നെ​യും കോ​ഹ്‌​ലി​യെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട് സെ​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ. ഈ ​പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ മി​ന്നു​ക​യെ​ന്ന​ത് ‘രോ​കോ’​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ല​നി​ൽ​പ് പ്ര​ശ്നം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ നാ​യ​ക​നാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ഗി​ല്ലാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്രം. വി​ദേ​ശ​മ​ണ്ണി​ൽ അ​തും ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ പ​ര​മ്പ​ര ജ​യി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​മ​ല്ല. ക​രു​ത്തു​റ്റ സം​ഘ​ത്തെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി അ​തി​ന് ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ടീം ​ഇ​ന്ത്യ. ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രാ​യി രോ​ഹി​ത്തും ഗി​ല്ലും തു​ട​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ഹ്‌​ലി​യും ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​രും കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ലു​മെ​ത്തും. രാ​ഹു​ലി​ന് വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​റു​ടെ അ​ധി​ക​ച്ചു​മ​ത​ല​യും ന​ൽ​കും. പ​രി​ക്കേ​റ്റ് പു​റ​ത്താ​യ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി​യാ​ണ്. സ്പി​ൻ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​റാ​യി അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലു​ണ്ടാ​വും.

    പേ​സ് ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജി​നും അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്ങി​നു​മൊ​പ്പം പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ​യോ ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ​യോ എ​ത്തും. സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് സ്പി​ന്ന​റാ​യി കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വും. മി​ച്ച​ൽ മാ​ർ​ഷ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന കം​ഗാ​രു​പ്പ​ട​യി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​നും പേ​സ​റു​മാ​യ പാ​റ്റ് ക​മ്മി​ൻ​സ്, വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ ജോ​ഷ് ഇം​ഗ്ലി​സ്, ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ കാ​മ​റൂ​ൺ ഗ്രീ​ൻ, സ്പി​ന്ന​ർ ആ​ഡം സാം​പ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​ക്കു​മൂ​ലം പു​റ​ത്താ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും ലോ​കോ​ത്ത​ര പേ​സ​ർ​മാ​രാ​യ മി​ച്ച​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ക്, ജോ​ഷ് ഹേ​സി​ൽ​വു​ഡ്, ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റി​ങ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​റു​ള്ള ട്രാ​വി​സ് ഹെ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രി​ലാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ, വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി, ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​ർ, കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ, അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ്, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​ർ, യ​ശ്വ​സ്വി ജ​യ്സ്വാ​ൾ, ധ്രു​വ് ജു​റ​ൽ.

    ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ: മി​ച്ച​ൽ മാ​ർ​ഷ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സേ​വ്യ​ർ ബാ​ർ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റ്, കൂ​പ്പ​ർ കൊ​നോ​ലി, ബെ​ൻ ദ്വാ​ർ​ഷു​യി​സ്, ന​താ​ൻ എ​ല്ലി​സ്, ജോ​ഷ് ഹേ​സി​ൽ​വു​ഡ്, ട്രാ​വി​സ് ഹെ​ഡ്, മാ​ത്യു കു​നി​മാ​ൻ, മാ​ർ​ന​സ് ലാ​ബു​ഷാ​ൻ, മി​ച്ച​ൽ ഓ​വ​ൻ, ജോ​ഷ് ഫി​ലി​പ്പ്, മാ​ത്യു റെ​ൻ​ഷോ, മി​ച്ച​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ക്, മാ​ത്യു ഷോ​ർ​ട്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportswomen world cupone day cricket match
    News Summary - Indian women's and men's cricket teams on the field today
    Similar News
    Next Story
    X