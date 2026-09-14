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    ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം ഏറ്റുവാങ്ങാതെ ടീം ഇന്ത്യ; നഖ്‍വിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ

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    ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം ഏറ്റുവാങ്ങാതെ ടീം ഇന്ത്യ; നഖ്‍വിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ
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    ദുബൈ: വനിതാ ടി20 ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ 72 റൺസിന് തകർത്ത് എട്ടാം തവണയും ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായി ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. എന്നാൽ, ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (എസിസി) അധ്യക്ഷനും പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ മൊഹ്സിൻ നഖ്‌വി സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതോടെ വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ ടീം വേദിയിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് വലിയ നാടകീയതക്ക് വഴിവെച്ചു. ബി.സി.സി.ഐയുടെ കൃത്യമായ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കളിക്കാർ സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽനിന്ന് പൂർണമായും മാറിനിന്നത്.

    അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ രക്തസാക്ഷികളോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് ബി.സി.സി.ഐ ഇത്തരം നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതെന്ന് സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി. എസിസി മേധാവിയായ നഖ്‌വിക്ക് പകരം ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഖാലിദ് അൽ സാറൂണിയിൽനിന്ന് ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ നിർദേശം നിരസിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബോർഡിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ടീം ഒന്നടങ്കം ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാടാണ് തങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമെന്നും ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ അമോൽ മജുംദാറും പ്രതികരിച്ചു.

    ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം ഏറെ വൈകി ആരംഭിച്ച സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിനുള്ള റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പ് പുരസ്‌കാരം മൊഹ്സിൻ നഖ്‌വി സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ വേദിയിലേക്ക് വരാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നതോടെ ചടങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സംഘാടകർ നിർബന്ധിതരാവുകയും നഖ്‌വി ഉടൻതന്നെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഒത്തുചേർന്ന ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരെ ബി.സി.സി.ഐ ഭാരവാഹികളായ രാജീവ് ശുക്ലയും ദേവജിത് സൈകിയയും നേരിട്ടെത്തി അഭിനന്ദിച്ചു. ടീം അർഹിച്ച കിരീടം ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും.

    കളിക്കളത്തിൽ സർവമേഖലയിലും ആധിപത്യം പുലർത്തിയാണ് ഇന്ത്യ കിരീടം നിലനിർത്തിയത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 183 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറികളുമായി തിളങ്ങിയ ഓപ്പണർമാരായ ഷെഫാലി വർമ്മയും (68) സ്മൃതി മന്ധാനയും (59) ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. 24 പന്തിൽ ഫിഫ്റ്റി തികച്ച ഷെഫാലി ഏഷ്യാ കപ്പിലെ വേഗമേറിയ അർധസെഞ്ചുറിയെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കയെ 111 റൺസിന് എറിഞ്ഞൊതുക്കി ഇന്ത്യ ആധികാരികമായി വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

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    News Summary - India Wins Women's T20 Asia Cup, Refuses Trophy
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