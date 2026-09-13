ഏഷ്യാ കപ്പ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം

ഏഷ്യാ കപ്പ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിരീടംtext_fields
ദുബായ്: വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ 72 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം. ദുബായിൽ നടന്ന കലാശപ്പോരിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 184 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ലങ്കൻ പടയ്ക്ക് 20 ഓവറിൽ 111 റൺസ് എടുക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ശ്രീചരണി നാല് വിക്കറ്റും ദീപ്തി ശർമ മൂന്ന് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി എതിരാളികളെ എറിഞ്ഞിട്ടു. ഏഷ്യാകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ എട്ടാം കിരീട നേട്ടമാണിത്.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓപ്പണർമാരായ സ്മൃതി മന്ഥനയും ഷെഫാലി വർമയും ചേർന്ന് തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തിയത് 129 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ കൂട്ടുകെട്ട്. വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത ഷെഫാലി വർമ 39 പന്തിൽ 68 റൺസും സ്മൃതി മന്ഥന 39 പന്തിൽ 59 റൺസും നേടി.
പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ 57 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഇന്ത്യ 10.2 ഓവറിൽ 100 കടന്നു. റിച്ച ഘോഷ് (17), കമാലിനി (15), ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (14) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകിയതോടെ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 183 റൺസെന്ന വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. ലങ്കയ്ക്കായി മിതാലി അയോധ്യ, ചമരി അത്തപത്തു, ചമുദി പ്രബോധ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കൻ നിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ചമരി അത്തപത്തു (36) മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. നിലാക്ഷിക സിൽവ (22), വിഷ്മി ഗുണരത്നെ (20) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ലങ്കൻ നിരയിൽ രണ്ടക്കം കടന്ന മറ്റ് താരങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ കൃത്യസമയത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയതോടെ ലങ്കൻ ചേസ് വേഗത്തിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.
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