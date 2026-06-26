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    Cricket
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 6:38 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 6:47 PM IST

    അയർലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് ടോസ്, സച്ചിന്റെ റെക്കോഡ് തകർക്കാൻ വൈഭവ് ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം

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    അയർലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് ടോസ്, സച്ചിന്റെ റെക്കോഡ് തകർക്കാൻ വൈഭവ് ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം
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    camera_altഇന്ത്യ അയർലൻഡ് ടോസിങ്ങിനിടെ

    ബെൽഫാസ്റ്റ്: അയർലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടോസ് ജയിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം ഫീൽഡിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ശ്രേയസ് അയ്യർ ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിന്റെ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന മത്സരമാണിത്. ടോസ് നേടിയ ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ അയർലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു.

    ക്രിക്കറ്റ് ലോകം മുഴുവൻ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന 15 വയസ്സുകാരൻ വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശി ആദ്യ മത്സരത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിങ് ഇലവനിലില്ല. വൈഭവ് ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറില്ലെന്നും കൃത്യമായ സമയമാകുമ്പോൾ താരത്തിന് അവസരം നൽകുമെന്നും ടോസിനു ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ വ്യക്തമാക്കി. ടീമിൽ നിലവിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ഒട്ടനവധി താരങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വൈഭവിന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ന് അയർലൻഡിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന താരം എന്ന ചരിത്രനേട്ടം വൈഭവിന് സ്വന്തമാകുമായിരുന്നു.

    വൈഭവ് സൂര്യവംശി നിലവിൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ഈ വർഷം സമാപിച്ച ഐ.പി.എൽ 2026 സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി 776 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ 'ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ്' ജേതാവായി വൈഭവ് മാറിയിരുന്നു. വെറും 237.31 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്ത താരം ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിന്റെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത് ഒറ്റ സീസണിൽ 72 സിക്സറുകളാണ് പറത്തിയത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, പാറ്റ് കമ്മിൻസ് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര ബൗളർമാരെ യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെയാണ് ഈ 15കാരൻ നേരിട്ടത്.

    തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇന്ത്യ 'എ' ടീമിനായി ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വെറും 11 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി ലിസ്റ്റ്-എ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഫിഫ്റ്റി എന്ന റെക്കോഡും താരം സ്വന്തമാക്കി. നേരത്തെ 2026ലെ അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതും 439 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ വൈഭവിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു.

    വൈഭവ് സൂര്യവംശി പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, സഞ്ജു സാംസൺ - അഭിഷേക് ശർമ സഖ്യം തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ത്യക്കായി ഇന്നിങ്സ് ഓപൺ ചെയ്യുക. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ തന്നെയാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇഷാൻ കിഷൻ ക്രീസിലെത്തുമ്പോൾ നാലാം നമ്പറിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങും. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയിലെ മറ്റ് കരുത്തർ. വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബൗളറിങ് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

    ഇന്ത്യ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ (വൈ.ക്യാപ്റ്റൻ), ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.

    അയർലൻഡ് പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: ടിം ടെക്ടർ, റോസ് അഡെയർ, ഹാരി ടെക്ടർ, ലോർക്കൻ ടക്കർ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ/ക്യാപ്റ്റൻ), ബെഞ്ചമിൻ കാലിറ്റ്സ്, ഗാരെത് ഡെലാനി, ജോർജ് ഡോക്രെൽ, ലിയാം മക്കാർത്തി, മാത്യു ഹംഫ്രീസ്, ജയ് മുന്ദ്ര, മാത്യു ഹോളണ്ട്.

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    TAGS:Cricket NewsT20 TeamIndia vs Ireland T20Vaibhav Sooryavanshi
    News Summary - India wins toss against Ireland, Vaibhav still has to wait to break Sachin's record
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