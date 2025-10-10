Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 10 Oct 2025 11:08 AM IST
    date_range 10 Oct 2025 11:08 AM IST

    ടോസ് ഭാഗ്യം ഗില്ലിനൊപ്പം, പരമ്പര തൂത്തുവാരാൻ ടീം ഇന്ത്യ; രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം

    ടോസ് ഭാഗ്യം ഗില്ലിനൊപ്പം, പരമ്പര തൂത്തുവാരാൻ ടീം ഇന്ത്യ; രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം
    കെ.എൽ. രാഹുലും യശസ്വി ജയ്സ്വാളും ബാറ്റിങ്ങിനിടെ

    ന്യഡൽഹി: വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. 18 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ആതിഥേയർ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 62 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഓപണർ യശസ്വി ജയ്സ്വാളും (21*) സായ് സുദര്ഡശനുമാണ് (4*) ക്രീസിൽ. 38 റൺസ് നേടിയ കെ.എൽ. രാഹുലാണ് (26*) പുറത്തായത്. ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഗില്ലിന് ടോസ് നേടാനായത്. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ അഞ്ച് ടെസ്റ്റിലും വിൻഡീസിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ ടെസ്റ്റിലും ടോസ് ഭാഗ്യം എതിരാളികൾക്കായിരുന്നു.

    പരമ്പരയിലെ അവസാന ടെസ്റ്റിനാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് തുടക്കമായത്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ന് ജ​യി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ ഫി​റോ​സ് ഷാ ​കോ​ട്​​ല​യി​ലെ ക​ളി​യും അ​നാ​യാ​സം പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി പ​ര​മ്പ​ര തൂ​ത്തു​വാ​രാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ജയിച്ചാൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ തുടർച്ചയായ പത്താം ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സ്പിന്നിനെ കാര്യമായി പിന്തുണക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ പിച്ചിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ അതേ ഇലവനുമായാണ് ടീം ഇന്ത്യ വിൻഡീസിനെ നേരിടുന്നത്.

    പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ കൈ​യാ​ളി​യ മൂ​ന്നാം ന​മ്പ​റി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന സാ​യി സു​ദ​ർ​ശ​ൻ ഇ​നി​യും വ​ലി​യ സ്കോ​റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ത്ത​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര​യി​ലെ ഏ​ക പോ​രാ​യ്മ. നാ​ല് ടെ​സ്റ്റി​ൽ ഏ​ഴ് ഇ​ന്നി​ങ്സി​ലും ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത സാ​യി ആ​കെ നേ​ടി​യ​ത് ഒ​രു അ​ർ​ധ​ശ​ത​ക​മാ​ണ്. ശ​രാ​ശ​രി 21 മാ​ത്രം. സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക​ളു​മാ​യി കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ലും ധ്രു​വ് ജു​റ​ലും ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ​യും ഫോ​മി​ലു​ണ്ട്. സ്പി​ന്ന​ർ ജ​ദേ​ജ ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലും മി​ന്നി. പേ​സു​മാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജും ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ​യും മ​റ്റു സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രാ​യ കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വും വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​റും വി​ശ്വാ​സം കാ​ത്തു.

    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ടെ​സ്റ്റി​ലെ ര​ണ്ട് ഇ​ന്നി​ങ്സി​ലും 150 റ​ൺ​സി​ന്റെ പ​രി​സ​ര​ത്ത് പു​റ​ത്താ​യ വി​ൻ​ഡീ​സി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ശ്വാ​സ ജ​യ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തോ​ടെ പ​ര​മ്പ​ര സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​ടി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. പ്ര​താ​പ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യ ടീം ​പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ക​രീ​ബി​യ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ​രി​ശ്ര​മം വേ​ണ്ടി​വ​രും.

    • ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജദേജ, ധ്രുവ് ജുറേൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.
    • വെസ്റ്റിൻഡീസ് പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: ടഗെനരെയ്ൻ ചന്ദർപോൾ, ജോൺ കാംപ്ബെൽ, അലിക് അതനേസ്, ഷായ് ഹോപ്, റോസ്റ്റൺ ചേസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ടെവിൻ ഇംലാഷ്, ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, ഖാരി പിയറി, ജോമെൽ വാരികൻ, ആൻഡേഴ്സൺ ഫിലിപ്, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്.

