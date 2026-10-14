ഹൈപിച്ചിൽ; ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റിൻഡീസ് നാലാം ട്വന്റി20 ഇന്ന് ഹൈദരാബാദിൽtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റിൻഡീസ് ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരം ബുധനാഴ്ച ഹൈദരാബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. 2-1ന് മുന്നിലുള്ള ആതിഥേയരെ സംബന്ധിച്ച് പരമ്പര നേടാൻ ഒറ്റ ജയം കൂടി മതി. ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വിൻഡീസിന് പക്ഷേ, വിജയം അനിവാര്യമാണ്. പരമ്പര 2-2 എന്ന നിലയിലാക്കാനും ബംഗളൂരുവിൽ നടക്കുന്ന അവസാന മത്സരത്തിലേക്ക് ആവേശവും ആകാംക്ഷയും എത്തിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും.
സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ടോപ് ഓർഡറിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു നിറംമങ്ങിയെങ്കിലും റാഞ്ചിയിൽ പുറത്തെടുത്ത വെടിക്കെട്ട് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ സഞ്ജുവിന്റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തും.
അഭിഷേകിന്റെ ഇന്നിങ്സാണ് ഇന്ദോറിൽ കരുത്തായത്. ഇഷാനും തിലക് വർമയും സ്ഥിരത പുലർത്തുമ്പോൾ ആദ്യ കളിയിൽ സെഞ്ച്വറി നേടി നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. സ്പിൻ ഓൾ റൗണ്ടർമാരായ അക്ഷർ പട്ടേലും നമൻ ധിറും പേസർ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങും നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. പേസ് ഓൾറൗണ്ടർ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയെ നിലനിർത്തണമോ അതോ സ്പിന്നർ രവി ബിഷ്ണോയിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമോ എന്ന ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട്.
ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പ്, കാമിൽ പുരാൻ, ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ തുടങ്ങിയവരുടെ ബാറ്റിങ് മികവിലാണ് വിൻഡീസ് പ്രതീക്ഷകൾ. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ തളക്കാൻ അവരുടെ ബൗളർമാർക്ക് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടിവരും. ഹൈദരാബാദിലെ പിച്ച് പൊതുവേ റൺസ് ഒഴുകുന്ന ഒന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ ഐ.പി.എൽ സീസണിൽ ഇവിടെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ ശരാശരി സ്കോർ 209 റൺസ് ആയിരുന്നു. മുമ്പ് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഇന്ത്യ ഇവിടെ 297 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മത്സരത്തിലും വലിയൊരു സ്കോർ വന്നാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല.
ടീം ഇവരിൽനിന്ന്
ഇന്ത്യ: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ, നമൻ ധിർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്ഷർ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, മായങ്ക് യാദവ്, രവി ബിഷ്ണോയി, കുൽദീപ് യാദവ്, വൈഭവ് സൂര്യവൻഷി, ശിവം ദുബെ.
വെസ്റ്റിൻഡീസ്: ഷായ് ഹോപ്പ് (ക്യാപ്റ്റൻ), കാമിൽ പുരാൻ, ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, റോവ്മാൻ പവൽ, ഷെർഫെയ്ൻ റഥർഫോർഡ്, ക്വെന്റിൻ സാംപ്സൺ, റോസ്റ്റൺ ചേസ്, കീമോ പോൾ, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്, ഷമർ സ്പ്രിംഗർ, ജുവൽ ആൻഡ്രൂ, അമീർ ജാംഗൂ, മാത്യൂ ഫോർഡെ, അകീൽ ഹുസൈൻ, ഷമാർ ജോസഫ്, ഗുഡകേഷ് മോട്ടി.
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