മൂന്നാം ട്വന്റി20യിൽ വിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയം; പരമ്പരയിൽ മുന്നിലെത്തി

മൂന്നാം ട്വന്റി20യിൽ വിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയം; പരമ്പരയിൽ മുന്നിലെത്തിtext_fields
ഇൻഡോർ: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം. ഇൻഡോറിലെ ഹോൾക്കർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 14 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ വിൻഡീസിനെ കീഴടക്കിയത്. ഈ ജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര ഇന്ത്യ 2-1ന് സ്വന്തമാക്കി മുന്നിലെത്തി.
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ, ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന്റെ ബലത്തിൽ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 223 റൺസിന് പുറത്തായി. 30 പന്തിൽ നിന്ന് 6 ഫോറും 5 സിക്സുമടക്കം 69 റൺസാണ് അഭിഷേക് വാരിക്കൂട്ടിയത്.
അഭിഷേകിന് പുറമെ ഇഷാൻ കിഷൻ 18 പന്തിൽ 37 റൺസും, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ്മ 16 പന്തിൽ 28 റൺസും നേടി. നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി (21 പന്തിൽ 14), അക്സർ പട്ടേൽ (20 പന്തിൽ 14) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനായി റോസ്റ്റൺ ചേസും ഷമർ സ്പ്രിംഗറും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 209 റൺസ് നേടാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഈ വിജയത്തോടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു.
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