സഞ്ജുവേ മിന്നിച്ചേക്കണേ..; വൈഭവിനെ വീണ്ടും തഴഞ്ഞു: റാഞ്ചിയിൽ ടോസ് നഷ്ടമായ ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ്ങിന്

സഞ്ജുവേ മിന്നിച്ചേക്കണേ..; വൈഭവിനെ വീണ്ടും തഴഞ്ഞു: റാഞ്ചിയിൽ ടോസ് നഷ്ടമായ ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ്ങിന്text_fields
റാഞ്ചി: ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിന് റാഞ്ചിയിൽ തുടക്കമായി. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ സന്ദർശകരായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ അതേ വിജയക്കരുത്തുമായാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഇത്തവണയും കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ ഇതിനോടകം തന്നെ 1-0 ന് മുന്നിലാണ്.
ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കിയ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഈ മത്സരത്തിലും പ്ലേയിങ് ഇലവനിലേക്ക് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ടീമിൽ അവസരം ലഭിക്കാത്തത് യുവതാരത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് തന്റെ പഴയ ഫോമിലേക്ക് ശക്തമായൊരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തേണ്ടത് ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്. സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തിനായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകരും മാനേജ്മെന്റും കാത്തിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ ബോളിങ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഓഫ് സ്പിന്നർ നമന്റെ പ്രകടനം ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റിന് വലിയൊരു ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് നൽകുന്നത്. ഈ മത്സരവും വിജയിച്ച് പരമ്പരയിലെ ലീഡ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം.
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