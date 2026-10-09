തകർത്തടിച്ച് സഞ്ജു; വിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്കോർ

തകർത്തടിച്ച് സഞ്ജു; വിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്കോർtext_fields
റാഞ്ചി: വിൻഡീസിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്കോർ. 250 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യമാണ് കരീബിയൻ കരുത്തർക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് 249 റൺസ് എടുത്തത്. 41 പന്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് ഫോറും നാല് സിക്സും സഹിതം 82 റൺസ് നേടിയ സഞ്ജു സാംസന്റെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോറിന് അടിത്തറയിട്ടത്.
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനെത്തിയ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാരുടെ സ്പിൻ ദൗർബല്യം മുതലാക്കാൻ അക്കീൽ ഹുസൈനെ വെച്ചാണ് വിൻഡീസ് ബോളിങ് ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ കരുതലോടെ കളിച്ച സഞ്ജുവും അഭിഷേകും പിന്നീട് ആക്രമണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. 24 പന്തിൽ 42 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ശേഷമാണ് ഈ സഖ്യം പിരിഞ്ഞത്. 12 പന്തിൽ ഒരു സിക്സും രണ്ട് ഫോറുമടക്കം 20 റൺസെടുത്ത അഭിഷേക് ശർമ്മയെ പുറത്താക്കി റോസ്റ്റൺ ചേസാണ് ഓപണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് തകർത്തത്. തുടർന്ന് സഞ്ജുവിനൊപ്പം ചേർന്ന ഇഷാൻ കിഷൻ ഇന്ത്യൻ സ്കോറിങ്ങിന് വേഗത കൂട്ടി. ഇരുവരും ചേർന്ന് 43 പന്തിൽ 97 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. ഇതിനിടയിൽ അക്കീൽ ഹുസൈന്റെ ഒരു ഓവറിൽ രണ്ട് സിക്സും രണ്ട് ഫോറുമടക്കം സഞ്ജു 22 റൺസ് നേടി.
എന്നാൽ 12-ാം ഓവറിൽ കിഷനെ പുറത്താക്കി റോസ്റ്റൺ ചേസ് വീണ്ടും വിൻഡീസിന് ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകി. 22 പന്തിൽ ആറ് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും സഹിതം 43 റൺസെടുത്താണ് കിഷൻ മടങ്ങിയത്. പിന്നാലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടി എത്തിയ ശിവം ദുബെയെയും (10 പന്തിൽ 7 റൺസ്) ചേസ് പുറത്താക്കി. ദുബെയ്ക്ക് പിന്നാലെ സഞ്ജുവും മടങ്ങി; ഷമാർ സ്പ്രിംഗറുടെ പന്തിൽ കാമിൽ പുരാനാണ് സഞ്ജുവിനെ ക്യാച്ചെടുത്ത് പുറത്താക്കിയത്.
ഇതിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ സ്കോറിങ് വേഗത ചെറുതായി കുറഞ്ഞെങ്കിലും, അവസാനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും തിലക് വർമ്മയും ചേർന്ന് തകർത്തടിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 249-ൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വെറും 32 പന്തിൽ നിന്ന് 83 റൺസാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. ശ്രേയസ് അയ്യർ 18 പന്തിൽ മൂന്ന് വീതം സിക്സും ഫോറുമടക്കം 40 റൺസെടുത്തപ്പോൾ, 18 പന്തിൽ മൂന്ന് വീതം സിക്സും ഫോറുമടക്കം 44 റൺസോടെ തിലക് വർമ്മ പുറത്താകാതെ നിന്നു.
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