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    ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സിന് സെഞ്ച്വറി; വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 296 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം

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    കുൽദീപ് യാദവിന് നാല് വിക്കറ്റ്
    West Indies batsman Justin Greaves batting against India in the 1st ODI.
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    തിരുവനന്തപുരം: കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റിൻഡീസ് ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ വിൻഡീസിന് മികച്ച സ്കോർ. ടോസ് നേടി ബാറ്റിംങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റിൻഡീസ് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 295 റൺസ് എടുത്തു. സെഞ്ച്വറി നേടി തിളങ്ങിയ ഓപ്പണർ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സിന്റെയും (101) അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ജോൺ ക്യാമ്പ്‌ബെല്ലിന്റെയും (62) ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് സന്ദർശകർക്ക് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്.

    തുടക്കം മുതൽ തകർത്തടിച്ച ഓപ്പണിങ് സഖ്യം ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 135 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. എന്നാൽ മധ്യഓവറുകളിൽ സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവ് ഇന്ത്യക്കായി മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. ഒരോവറിലെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് പന്തുകളിലടക്കം നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി കുൽദീപ് വിൻഡീസ് ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തകർത്തു. അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച അമീർ ജാംഗുവിന്റെ (43 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 58) പ്രകടനമാണ് വിൻഡീസ് സ്കോർ 290 കടത്തിയത്.

    പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ:

    ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശർമ്മ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോഹ്ലി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, കെ.എൽ. രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നമാൻ ധീർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, കുൽദീപ് യാദവ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.

    വെസ്റ്റിൻഡീസ് : ജോൺ ക്യാമ്പ്‌ബെൽ, ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, കീസി കാർട്ടി, ഷായ് ഹോപ്പ് (ക്യാപ്റ്റൻ/വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അമീർ ജാംഗു, ജുവൽ ആൻഡ്രൂ, റോസ്റ്റൺ ചേസ്, മാത്യു ഫോർഡ്, ഗുഡാകേഷ് മോട്ടി, അൽസാരി ജോസഫ്, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്.

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    News Summary - India Needs 296 to Win First ODI Against West Indies After Justin Greaves Century
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