Madhyamam
    Cricket
    30 Nov 2025 7:15 AM IST
    30 Nov 2025 7:15 AM IST

    രോഹിത്തിനും കോ​ഹ്‌​ലിക്കും ‘ലോകകപ്പ് ഓഡിഷൻ’; ​താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നാ​യ​ക​ന് കീ​ഴി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നു

    രോഹിത്തിനും കോ​ഹ്‌​ലിക്കും ‘ലോകകപ്പ് ഓഡിഷൻ’; ​താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നാ​യ​ക​ന് കീ​ഴി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നു
    കെ.എൽ. രാഹുൽ, രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോഹ്ലി

    റാ​ഞ്ചി: ടെ​സ്റ്റി​ൽ നാ​ണം​കെ​ട്ട തോ​ൽ​വി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ലും ട്വ​ന്റി20​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന്റെ അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന് വ​ലി​യ കോ​ട്ട​മൊ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രാ​യ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ഒ​ന്നാം ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ന് മെ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ ​ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളേ​റെ​യാ​ണ്. നാ​യ​ക​ൻ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലി​നും ഉ​പ​നാ​യ​ക​ൻ ശ്രേ​യ​സ്സ് അ​യ്യ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തോ​ടെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ലി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ഹാ​സ താ​ര​ങ്ങ​ളും മു​ൻ നാ​യ​ക​രു​മാ​യ വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി‍യും രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​യും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത് നീ​ല​ക്കു​പ്പാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഊ​ർ​ജം ചെ​റു​ത​ല്ല. ഇരുവർക്കും 2027ലെ ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ ഈ പരമ്പരയിലെ പ്രകടനം നിർണായകമാണ്.

    പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​രും യു​വ​നി​ര​യും സ​മ്മി​ശ്രം ചേ​ർ​ന്ന ടീം ​ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ഒ​രു​പി​ടി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​മു​ണ്ട്. ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ക​രു​ത്താ​വേ​ണ്ട ഗി​ല്ലി​നും ശ്രേ​യ​സ്സി​നും പു​റ​മെ, സൂ​പ്പ​ർ പേ​സ​ർ​മാ​രാ‍യ ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജും ടീ​മി​ലി​ല്ല. രോ​ഹി​ത്തി​നൊ​പ്പം യ​ശ​സ്വി ജ​യ്സ്വാ​ൾ ഇ​ന്നി​ങ്സ് ഓ​പ​ൺ ചെ​യ്യും. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ലെ ഒ​രു സീ​റ്റി​നാ​യി തി​ല​ക് വ​ർ​മ​യും ഋ​തു​രാ​ജ് ഗെ​യ്ക് വാ​ദും ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്തും ക​ന​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ രാ​ഹു​ൽ വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷം പ​ന്ത് ബെ​ഞ്ചി​ലി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. പേ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്ങി​നെ​യും പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ​യെ​യും ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ​യെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ​ക്കൊ​പ്പം വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​റി​നെ​യും നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി​യെ‍യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് സ്പി​ന്ന​റാ​യി കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വും.

    അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഒ​രു കൂ​ട്ടം താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കോം​ബി​നേ​ഷ​നാ​ണ് പ്രോ​ട്ടീ​സ്. പേ​സ് ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​യി​ൽ കാ​ഗി​സോ റ​ബാ​ഡ​യു​ടെ​യും ആ​ൻ​റി​ച് നോ​ർ​യെ​യു​ടെ​യും അ​ഭാ​വ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മൂ​ർ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ട്ടും കു​റ​വി​ല്ല. ജെ​റാ​ൾ​ഡ് കോ​യെ​റ്റ്സി​യും നാ​ന്ദ്രെ ബ​ർ​ഗ​റും ലു​ങ്കി എ​ൻ​ഗി​ഡി​യു​മൊ​ക്കെ സ​ജ്ജ​രാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ സ്പി​ന്ന​ർ കേ​ശ​വ് മ​ഹാ​രാ​ജു​മു​ണ്ട്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ടെം​ബ ബാ​വു​മ, വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ക്വി​ന്റ​ൺ ഡി ​കോ​ക്ക്, എ​യ്ഡ​ൻ മ​ർ​ക​റം, ഡെ​വാ​ൾ​ഡ് ബ്രെ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ബാ​റ്റി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്നു. എ​ണ്ണം പ​റ​ഞ്ഞ ഓ​ൾറൗ​ണ്ട​റാ​ണ് പേ​സ​റാ​യ മാ​ർ​കോ യാ​ൻ​സ​ൻ.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    • ഇ​ന്ത്യ: കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ, യ​ശ​സ്വി ജ​യ്‌​സ്വാ​ൾ, വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി, തി​ല​ക് വ​ർ​മ, ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്ത്, ഋ​തു​രാ​ജ് ഗെ​യ്‌​ക്‌​വാ​ദ്, വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​ർ, ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, ധ്രു​വ് ജു​റ​ൽ.
    • ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക: ടെം​ബ ബാ​വു​മ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), എ​യ്ഡ​ൻ മാ​ർ​ക​റം, ഡെ​വാ​ൾ​ഡ് ബ്രെ​വി​സ്, ക്വി​ന്റ​ൺ ഡി ​കോ​ക്ക്, മാ​ർ​കോ യാ​ൻ​സെ​ൻ, ടോ​ണി ഡി ​സോ​ർ​സി, നാ​ൻ​ന്ദ്രെ ബ​ർ​ഗ​ർ, റൂ​ബി​ൻ ഹെ​ർ​മ​ൻ, ഒ​ട്ട്‌​നീ​ൽ ബാ​ർ​ട്ട്മാ​ൻ, കോ​ർ​ബി​ൻ ബോ​ഷ്, മാ​ത്യു ബ്രീ​സ്‌​കെ, കേ​ശ​വ് മ​ഹാ​രാ​ജ്, ലു​ങ്കി എ​ൻ​ഗി​ഡി, റ​യാ​ൻ റി​ക്ക​ൽ​ട​ൺ, പ്ര​നെ​ല​ൻ സു​ബ്രാ​യെ​ൻ.
