    date_range 23 Nov 2025 11:08 AM IST
    date_range 23 Nov 2025 11:08 AM IST

    അർധ സെഞ്ച്വറിയുമായി മുത്തുസ്വാ​മി​യുടെ പോരാട്ടം; ഇന്ത്യക്കെതിരെ 300 പിന്നിട്ട് പ്രോട്ടീസ്

    അർധ സെഞ്ച്വറിയുമായി മുത്തുസ്വാ​മി​യുടെ പോരാട്ടം; ഇന്ത്യക്കെതിരെ 300 പിന്നിട്ട് പ്രോട്ടീസ്
    അർധ സെഞ്ച്വ നേടിയ മുത്തുസ്വാ​മി​യുടെ ബാറ്റിങ്

    ഗുവാഹതി: ഇന്ത്യയുമായുള്ള രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മികച്ച സ്കോറിലേക്ക്. രണ്ടാംദിനം ഡിങ്ക്സ് ബ്രേക്ക് പിന്നിട്ടിട്ടും വിക്കറ്റ് നേടാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ. ആറിന് 247 എന്ന നിലയിൽ ബാറ്റിങ് പുനരാംരഭിച്ച പ്രോട്ടീസ് 107 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 307 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാംദിനം വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താൻ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അർധ സെസെഞ്ച്വറി നേടിയ സെനുരാൻ മുത്തുസ്വാമിക്കൊപ്പം (50*) കെയ്‍ൽ വെറെയ്നാണ് (35*) ക്രീസിലുള്ളത്. ഏഴാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ട് 60 റൺസ് പിന്നിട്ടു.

    ബൗ​ളി​ങ്ങി​നെ കാ​ര്യ​മാ​യി തു​ണ​ക്കാ​ത്ത പി​ച്ചാ​യി​ട്ടും കു​ൽ​ദീ​പ് യാദവ് ന​യി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബൗ​ളി​ങ് നി​രക്ക് ഒ​ന്നാം ദി​നം ആ​റു വി​ക്ക​റ്റ് വീഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പി​ച്ചി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം മു​ത​ലെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന മോ​ഹ​വു​മാ​യി ടോ​സ് നേ​ടി ബാ​റ്റി​ങ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്കക്കായി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ടെം​ബ ബാ​വു​മ 41ഉം ​ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ ഐ​ഡ​ൻ മ​ർ​ക്രം 38ഉം ​റി​യാ​ൻ റി​ക്ക്​ൾ​ട​ൺ 35ഉം ​റ​​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. ആ​ദ്യ വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ണ​ത് ടീം ​സ്കോ​ർ 82 റ​ൺ​സി​ൽ നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ കൂ​ടാ​രം ക​യ​റു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്നു.

    മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ര​കാ​രി​യാ​യ​ത്. 17 ഓ​വ​റി​ൽ 48 റ​ൺ​സ് വ​ഴ​ങ്ങി​യ താ​രം റി​ക്ക്ൾ​ട​ൺ, സ്റ്റ​ബ്സ് എ​ന്നീ മു​ൻ​നി​ര ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രെ മ​ട​ക്കി​യ​താ​ണ് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​ത്. ഓ​പ​ണ​ർ മ​ർ​ക്ര​ത്തെ ബും​റ എ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ബാ​വു​മ​യെ ജ​ഡേ​ജ​യു​ടെ പ​ന്തി​ൽ ജ​യ്സ്വാ​ൾ പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ടോ​ണി ഡി ​സോ​ർ​സി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജി​ന്റെ പ​ന്തി​ലും മ​ട​ങ്ങി.

    പ​രി​ചി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത ക​ളി​യാ​യ​തി​നാ​ലാ​കാം ഗു​വാ​ഹ​തി ബ​ർ​സ​പാ​ര മൈ​താ​ന​ത്ത് കാ​ണി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ക​ട​നം. ശു​ഭ്മാ​ൻ ഗി​ൽ പ​രി​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക്ത​നാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സാ​യ് സു​ദ​ർ​ശ​നാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി പ​ന്തും എ​ത്തി. അ​ക്സ​ർ പ​ട്ടേ​ലി​ന് പ​ക​രം നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി​ക്കും അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യാ​ക​ട്ടെ, സ്പി​ന്ന​ർ സെ​നു​രാ​ൻ മു​ത്തു​സ്വാ​മി​യെ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

