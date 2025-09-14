Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_right'പതാകയും ബാനറും വേണ്ട,...
    Cricket
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 7:19 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 7:24 PM IST

    'പതാകയും ബാനറും വേണ്ട, അതിര് വിട്ടാൽ ഏഴു ലക്ഷം രൂപ പിഴ, നാടുകടത്തലും ജയിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം'; ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരത്തിന് മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബൈ പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    പതാകയും ബാനറും വേണ്ട, അതിര് വിട്ടാൽ ഏഴു ലക്ഷം രൂപ പിഴ, നാടുകടത്തലും ജയിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം; ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരത്തിന് മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബൈ പൊലീസ്
    cancel

    ദുബൈ: ഏഷ്യകപ്പിൽ ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ കനത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബൈ പൊലീസ് വീണ്ടും.

    സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പതാകകള്‍, ബാനറുകള്‍, ലേസര്‍ പോയിന്ററുകള്‍, മൂര്‍ച്ചയുള്ള വസ്തുക്കള്‍, പടക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി കൊണ്ടുവരാന്‍ അനുമതിയില്ലാത്തവയുടെ പട്ടിക പൊലീസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനുമതിയില്ലാതെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുകയോ പടക്കംപോലുള്ള വസ്തുക്കള്‍ കൈവശംവെക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ മൂന്നുമാസംവരെ തടവും 1.2 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കുറയാത്തതും 7.2 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയാത്തതുമായ പിഴശിക്ഷയും ലഭിക്കും.

    കാണികള്‍ക്കുനേരെ എന്തെങ്കിലും എറിയുകയോ മോശപ്പെട്ടതോ വംശീയമോ ആയ ഭാഷ പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ 2.4 ലക്ഷം മുതല്‍ 7.2 ലക്ഷം വരെ പിഴയും ലഭിക്കും. നാടുകടത്തലും തടവ് ശിക്ഷയും ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

    പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിനും ശേഷം ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മില്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ ആദ്യമായി നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുമ്പോഴുണ്ടാകാവുന്ന അതി വൈകാരികത സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

    അതേസമയം, പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവരോടുള്ള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ കറുത്ത ആം ബാന്‍ഡ് ധരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

    പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തോ​ടെ ഇ​നി ഒ​രു വേ​ദി​യി​ലും പാ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ക​ളി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ പ​ല മു​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി പാ​ക് സം​ഘ​വു​മാ​യി കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ​ഹ​ൽ​ഗാം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ധൂ​റി​നും ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ജ​യം ഇ​രു ടീ​മി​നും മു​മ്പ​ത്തേ​ക്കാ​ള​ധി​കം അ​ഭി​മാ​ന​പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ലും ഇ​ട​മു​റ​പ്പി​ക്കാം.

    ഗ്രൂ​പ് ‘എ’​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും. സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​നും സം​ഘ​ത്തി​നും ആ​ദ്യ ക​ളി യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ർ​ബ​ല​രോ​ട് വ​ലി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി. മ​റു​ത​ല​ക്ക​ൽ ഒ​മാ​നെ ത​ക​ർ​ത്ത് പാ​കി​സ്താ​നും തു​ട​ങ്ങി. യു.​എ.​ഇ​യെ ഇ​ന്ത്യ വെ​റും 57 റ​ൺ​സി​നാ​ണ് എ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഒ​മാ​നാ​വ​ട്ടെ പാ​കി​സ്താ​നോ​ട് 67ന് ​പു​റ​ത്താ​യി. ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ ഇ​രു ടീ​മി​ന്റെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കൂ​ട്ടാ​ൻ ഈ ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം​പേ​രും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dubai polceIndia vs pakistanCricket NewsAsia Cup 2025
    News Summary - India vs Pakistan LIVE Updates, Asia Cup 2025: Rs 7 Lakh Fine, Possible Jail - Police's Strict Rules For Ind vs Pak Clash
    Similar News
    Next Story
    X