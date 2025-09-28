Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightതു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:15 AM IST

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് മ​ത്സ​രം; ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ന് കി​രീ​ട​പ്പോ​രാ​ട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് മ​ത്സ​രം; ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ന് കി​രീ​ട​പ്പോ​രാ​ട്ടം
    cancel

    ദു​ബൈ: ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും പാ​കി​സ്താ​ന്റെ​യും ഭ​ര​ണ ത​ല​പ്പ​ത്ത് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ ക​ളി വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തൊ​രു​പ​ക്ഷേ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​വാ​ൻ വ​ഴി​വെ​ച്ചേ​ക്കാം എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്കൊ​ക്കെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​യി. ഒ​ടു​വി​ൽ നി​ഷ്പ​ക്ഷ വേ​ദി​യി​ൽ പാ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ക​ളി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി കാ​ണി​ച്ച​തോ​ടെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നീ​ങ്ങി.

    ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും ഒ​രേ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഹ​സ്ത​ദാ​നം ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ കു​റെ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ. പി​ന്നെ സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ലും ഇ​രു ടീ​മും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ. ആ​ധി​കാ​രി​ക ജ​യം തു​ട​ർ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യെ ‘വി​ടാ​ൻ’ പ​ക്ഷേ, പാ​കി​സ്താ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ല. ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​വ​രെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി തോ​ൽ​പി​ക്ക​ണം സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​നും സം​ഘ​ത്തി​നും. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും മാ​ത്രം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് ക്രി​ക്ക​റ്റ് പോ​രാ​ട്ടം ഇ​പ്പോ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് കൗ​തു​ക​ക​രം​ത​ന്നെ. ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​രു ടീ​മും ഫൈ​ന​ലി​ൽ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പ​രി​ക്കി​ന്റെ ആ​ശ​ങ്ക

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഒ​രു ക​ളി പോ​ലും തോ​ൽ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ‍യു​ടെ ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ചു. സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ പ​രാ​ജ​യ വ​ക്ക​ത്തു​നി​ന്ന് ടൈ​യി​ൽ​പ്പി​ടി​ച്ച് സൂ​പ്പ​ർ ഓ​വ​റി​ൽ വി​ജ​യം കാ​ണാ​ൻ മെ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ​വി​നാ​യി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ​ക്കും ഓ​പ​ണി​ങ് ബാ​റ്റ​ർ അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ഭി​ഷേ​ക് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബൗ​ളി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ മോ​ണി മോ​ർ​ക്ക​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തെ സ്ഥി​തി​കൂ​ടി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷ​മേ ഹാ​ർ​ദി​ക്കി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കൂ​വെ​ന്ന് മോ​ർ​ക്ക​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹാ​ർ​ദി​ക് ബെ​ഞ്ചി​ലി​രു​ന്നാ​ൽ ഒ​രു സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ബൗ​ള​റെ​യോ ബാ​റ്റ​റെ​യോ ഇ​റ​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. പേ​സ​ർ അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്ങി​നോ മ​ധ്യ​നി​ര ബാ​റ്റ​ർ റി​ങ്കു സി​ങ്ങി​നോ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങി​യേ​ക്കും.

    ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഫോ​മി​ലു​ള്ള​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ല​സ് പോ​യ​ന്റ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും അ​ർ​ധ ശ​ത​കം നേ​ടി​യ അ​ഭി​ഷേ​കി​ന്റെ ബാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്നും റ​ൺ​സൊ​ഴു​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ല​ങ്ക​ക്കെ​തി​രെ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലും സൂ​ര്യ​യും നി​റം​മ​ങ്ങി‍യ​പ്പോ​ൾ തി​ല​ക് വ​ർ​മ​യും സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണും വി​ശ്വാ​സം കാ​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​യി​ൽ വി​ശ്ര​മം അ​നു​വ​ദി​ച്ച പേ​സ​ർ ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങും. ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ശി​വം ദു​ബെ​യും തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രാ​യി കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വും വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യു​മു​ണ്ടാ​വും. സ്പി​ൻ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലി​നെ​യും മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​നാ​വി​ല്ല.

    ബൗ​ള​ർ​മാ​രി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് പാ​കി​സ്താ​ൻ

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മൊ​ത്തം പ്ര​ക​ട​നം നോ​ക്കി​യാ​ൽ ശോ​ക​മാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ബാ​റ്റി​ങ്. ബും​റ​യെ ആ​റ് സി​ക്സ​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് വീ​ര​വാ​ദം മു​ഴ​ക്കി​യ സാ​ഇം അ​യ്യൂ​ബാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ​രാ​ജ​യം. ആ​റി​ൽ നാ​ല് ക​ളി​യി​ലും ഡ​ക്കാ​യി സാ​ഇം. ഒ​ന്നി​ൽ 21ഉം ​മ​റ്റൊ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടും റ​ൺ​സി​ന് പു​റ​ത്ത്. നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ടീ​മി​നെ ക​ര​ക​യ​റ്റാ​ൻ ത്രാ​ണി​യു​ള്ള​വ​രും വ​ലി​യ സ്കോ​റു​ക​ൾ നേ​ടാ​ൻ കെ​ൽ​പു​ള്ള​വ​രു​മാ​യ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ പാ​ക് നി​ര​യി​ലി​പ്പോ​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യാം. പേ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ ​അ​ഫ്രീ​ദി​യും ഹാ​രി​സ് റ​ഊ​ഫു​മാ​ണ് കൈ​വി​ട്ട പ​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ടീ​മി​നെ തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. സ്പി​ന്ന​ർ അ​ബ്രാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദും അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യാ​ണ്. ഹു​സൈ​ൻ ത​ല​ത്തി​ന് ബാ​റ്റു​കൊ​ണ്ടും ബാ​ൾ​കൊ​ണ്ടും നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​വ​രി​ലാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ആ​ശ​യും ആ​ശ്വാ​സ​വും. എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ കീ​ഴ​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര​യെ എ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​ക്ക് വ​രു​മെ​ന്ന് സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ഗ​യും സം​ഘ​വും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ, അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, തി​ല​ക് വ​ർ​മ, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ, ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ, ശി​വം ദു​ബെ, അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, റി​ങ്കു സി​ങ്, ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ: സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ഗ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സാ​ഇം അ​യ്യൂ​ബ്, സാ​ഹി​ബ്‌​സാ​ദ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ്, ഫ​ഖ​ർ സ​മാ​ൻ, ഹ​സ​ൻ ന​വാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വാ​സ്, ഫ​ഹീം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ ​അ​ഫ്രീ​ദി, സൂ​ഫി​യാ​ൻ മു​ഖീം, അ​ബ്രാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹു​സൈ​ൻ ത​ല​ത്ത്, ഖു​ഷ്ദി​ൽ ഷാ, ​സ​ൽ​മാ​ൻ മി​ർ​സ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian Cricket TeamPakistan Cricket Teamsuryakumar yadavSalman AghaAsia Cup 2025
    News Summary - India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final
    Similar News
    Next Story
    X