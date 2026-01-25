Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Jan 2026 6:48 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 6:49 PM IST

    ടോസ് ഇന്ത്യക്ക്, ന്യൂസിലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിനു വിട്ടു, രണ്ടു മാറ്റങ്ങൾ; ജയിച്ചാൽ പരമ്പര

    ടോസ് ഇന്ത്യക്ക്, ന്യൂസിലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിനു വിട്ടു, രണ്ടു മാറ്റങ്ങൾ; ജയിച്ചാൽ പരമ്പര
    ഗു​വാ​ഹ​തി: ട്വന്‍റി20 പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ, ന്യൂസിലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിനു വിട്ടു. പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവും സംഘവും ഗുവാഹത്തിയിൽ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.

    ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഇന്ത്യക്ക് ഇന്നും വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാനായാൽ പരമ്പര ഉറപ്പിക്കാം. ടീമിൽ രണ്ടു മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനും വരുൺ ചക്രവർത്തിക്കും വിശ്രമം നൽകിയപ്പോൾ, പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും രവി ബിഷ്ണോയിയും പ്ലെയിങ് ഇലവനിലെത്തി. ആദ്യത്തെ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് നിലനിൽപിന്‍റെ പോരാട്ടമാണിത്. ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ക​ളി​ക​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം പ​ത്തും ആ​റും റ​ൺ​സാണ് സഞ്ജു നേടിയത്.

    ഇനിയും നിരാശപ്പെടുത്തിയാൽ താരത്തിന്‍റെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിലെ സ്ഥാനം തന്നെ ചോദ്യ ചിഹ്നമാകും. ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കം വി​യ​ർ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ജ​യി​ച്ച​ത്. നാ​ഗ്പു​രി​ൽ മി​ന്നി​യ​ത് അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​യും റി​ങ്കു സി​ങ്ങു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ റാ​യ്പു​രി​ൽ ഇ​ഷാ​ൻ കി​ഷ​ന്റെ​യും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​ന്റെ​യും ഊ​ഴ​മാ​യി​രു​ന്നു. ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​രെ ബെ​ഞ്ചി​ലി​രു​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ഷാ​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ് താ​രം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​ക​ളി​ൽ വി​ക്ക​റ്റ് കാ​ത്ത സ​ഞ്ജു വീ​ണ്ടും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ക്ഷം ഇ​ഷാ​നെ ഗ്ലൗ​സ് ഏ​ൽ​പി​ക്കാ​നും ശ്രേ​യ​സ്സി​നെ പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വും. മ​റ്റു പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ല​വി​ലി​ല്ല. ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര നേ​ടി​യ കി​വി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​പ്ര​ക​ട​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്നാം ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ വി​ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യൻ ടീം: സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ, ഇ​ഷാ​ൻ കി​ഷ​ൻ, റി​ങ്കു സി​ങ്, ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ, ശി​വം ദു​ബെ, ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, ര​വി ബി​ഷ്ണോ​യി, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ.

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ടീം: മി​ച്ച​ൽ സാ​ന്റ്ന​ർ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഡെ​വ​ൺ കോ​ൺ​വേ, ടീം സീഫെർട്, ഡാ​രി​ൽ മി​ച്ച​ൽ, ഗ്ലെ​ൻ ഫി​ലി​പ്‌​സ്, ഇ​ഷ് സോ​ഡി, മാ​ർ​ക്ക് ചാ​പ്‌​മാ​ൻ, റ​ചി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര, കൈ​ൽ ജാ​മി​സ​ൻ, മാ​റ്റ് ഹെൻറി, ജേ​ക്ക​ബ് ഡ​ഫി

    TAGS:Indian Cricket TeamIndia Vs New Zealand T20
    News Summary - India vs New Zealand T20I: India Opt To Bowl
    X