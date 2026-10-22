സഞ്ജുവിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്; ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി 20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാല് വിക്കറ്റിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം

സഞ്ജുവിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്; ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി 20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാല് വിക്കറ്റിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയംtext_fields
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി 20 പോരാട്ടത്തിൽ ആവേശകരമായ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ. ആതിഥേയരായ ന്യൂസീലൻഡ് ഉയർത്തിയ 226 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ, രണ്ട് പന്ത് ബാക്കിനിൽക്കെ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 230 റൺസ് അടിച്ചെടുത്താണ് അവിസ്മരണീയ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. സന്ദർശക നിരയിൽ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത സഞ്ജു സാംസൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത്. വെറും 33 പന്തുകൾ മാത്രം നേരിട്ട താരം എട്ട് ഫോറുകളുടെയും നാല് കൂറ്റൻ സിക്സറുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ 67 റൺസ് വാരിക്കൂട്ടി മികച്ച ഫോം പുറത്തെടുത്തു.
മറ്റൊരു ഓപ്പണറായ അഭിഷേക് ശർമ വെടിക്കെട്ട് തുടക്കവുമായി 12 പന്തിൽ 29 റൺസ് നേടി മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയെങ്കിലും വേഗത്തിൽ പുറത്തായി. എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ മറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ തിലക് വർമ ആറ് റൺസിനും ഇഷാൻ കിഷൻ വെറും ഒരു റണ്ണിനും പുറത്തായി പെട്ടെന്ന് മടങ്ങിയത് ഇന്ത്യക്ക് ചെറിയ തിരിച്ചടിയായി. എങ്കിലും സഞ്ജു സാംസൺ നടത്തിയ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടവും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയുള്ള ബാറ്റിങ്ങും ടീമിനെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി. പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ ശ്രേയസ്സ് അയ്യരും നമൻ ദിറും അവസാന സമയത്ത് ആഞ്ഞടിച്ച് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു. 28 പന്തിൽ ശ്രേയസ്സും 15 പന്തിൽ നമൻദിറും അടിച്ചെടുത്തത് 42 വീതം റൺസാണ്. 14 പന്തിൽ 24 റൺസെടുത്ത് അക്സർ പട്ടേലും പിടിച്ചുനിന്നു.
നേരത്തെ മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ന്യൂസീലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 225 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. കിവി നിരയിൽ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് കാഴ്ചവെച്ച ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെ അറ്റാക്കിങ് ഗെയിം ആണ് ടീമിന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. താരം 40 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 82 റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു. കിവീസിന് മികച്ചൊരു തുടക്കമാണ് ഓപ്പണർമാരായ ടിം സെയ്ഫേർട്ടും ഫിൻ അലനും ചേർന്ന് നൽകിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ അതിവേഗം 49 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. 17 പന്തിൽ 24 റൺസ് നേടിയ സെയ്ഫേർട്ടിനെ പുറത്താക്കി മായങ്ക് യാദവാണ് ഈ നിർണായക കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത്.
തുടർന്ന് അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് അതിവേഗം കുതിക്കുകയായിരുന്ന ഫിൻ അലനാണ് പിന്നീട് പുറത്തായത്. 24 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും സഹിതം 45 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഫിൻ അലനെ അക്സർ പട്ടേലിന്റെ പന്തിൽ തിലക് വർമ ക്യാച്ചെടുത്ത് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കിവീസിന്റെ ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ടുനയിച്ചത് ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്പാണ്. ഡാരിൽ മിച്ചലുമായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം 42 റൺസിന്റെ വിലപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. 19 പന്തിൽ 28 റൺസെടുത്ത മിച്ചൽ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ ബെവൺ ജേക്കബ്സ് ഫിലിപ്സിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. വെറും 16 പന്തിൽ മൂന്ന് സിക്സറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 31 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ബെവൺ ജേക്കബ്സ് നിർഭാഗ്യകരമായി റൺഔട്ടായാണ് മടങ്ങിയത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച മൈക്കൽ ബ്രെയ്സ്വെൽ ആറ് പന്തിൽ ഏഴ് റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നതോടെ ന്യൂസീലൻഡ് സ്കോർ ബോർഡ് സുരക്ഷിതമായി ഇരുനൂറ് കടന്നു.
അതേസമയം, ഏറെക്കാലത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ജഴ്സി അണിഞ്ഞെത്തിയ പരിചയസമ്പന്നനായ പേസ് ബൗളർ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ കാര്യമായി തിളങ്ങാനായില്ല. നാല് ഓവർ പന്തെറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം 49 റൺസ് വഴങ്ങി കനത്ത പ്രഹരമേറ്റുവാങ്ങി, വിക്കറ്റുകളൊന്നും വീഴ്ത്താനും അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. എങ്കിലും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരായ അർഷദീപ് സിങ്, അക്സർ പട്ടേൽ, മായങ്ക് യാദവ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി ഭുവനേശ്വറിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഒടുവിൽ ബൗളർമാർ റൺസ് വഴങ്ങിയെങ്കിലും ബാറ്റിങ് നിരയുടെ കരുത്തിൽ കിവീസ് ഉയർത്തിയ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ അനായാസം മറികടക്കുകയായിരുന്നു.