തകർത്തടിച്ച് കോഹ്ലി; കിവീസിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റിന്റെ ജയംtext_fields
ഓക്ലൻഡ്: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ചു വിക്കറ്റ് ജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കിവീസ് 40.2 ഓവറിൽ 185 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി. മഴയെത്തുടർന്ന് രണ്ടുതവണ തടസ്സപ്പെട്ട മത്സരം ഡക്ക്വർത്ത്-ലൂയിസ്-സ്റ്റേൺ നിയമപ്രകാരം 32 ഓവറാക്കി ചുരുക്കുകയും, ഇന്ത്യയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 143 റൺസായി പുനർനിശ്ചയിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ 22.4 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു.
തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം അനായാസമാക്കിയത്. 51 പന്തിൽ നിന്ന് ഒരു സിക്സും 13 ഫോറുമടക്കം 74 റൺസാണ് കോഹ്ലി നേടിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ 56 പന്തിൽ 37 റൺസെടുത്ത് കോഹ്ലിക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമയെ (0) നഷ്ടമായി. കൈൽ ജാമിസനാണ് രോഹിത്തിനെ പുറത്താക്കിയത്. എന്നാൽ, രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ക്രീസിലൊന്നിച്ച ശുഭ്മാൻ ഗിൽ - വിരാട് കോലി സഖ്യം 104 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 113 റൺസിന്റെ നിർണായക കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി മത്സരം ഇന്ത്യയുടെ വരുതിയിലാക്കി.
19-ാം ഓവറിൽ ഗില്ലിനെ പുറത്താക്കി നേഥൻ സ്മിത്താണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ (20-ാം ഓവർ) കോഹ്ലിയേയും അക്ഷർ പട്ടേലിനെയും പുറത്താക്കി ജേക്കബ് ഡഫി ഇന്ത്യക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചു. 15 റൺസെടുത്ത ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് പുറത്തായ മറ്റൊരു താരം.
നേരത്തേ, ഇന്ത്യൻ പേസർമാരുടെ തീപ്പൊരി ബോളിംഗാണ് ന്യൂസീലൻഡിനെ 185 റൺസിൽ ഒതുക്കിയത്. നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങും, മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഗുർനൂർ ബ്രാറും, രണ്ടു വിക്കറ്റ് നേടിയ അൻഷുൽ കാംബോജുമാണ് കിവീസ് നിരയെ തകർത്തത്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ആതിഥേയരെ വലിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പടുത്തുയർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാനായത് ഇന്ത്യക്ക് തുണയായി.
ടിം സെയ്ഫെർട്ട് (43 പന്തിൽ 38), ഡാരിൽ മിച്ചൽ (41 പന്തിൽ 28), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (51 പന്തിൽ 30) എന്നിവർ മാത്രമാണ് കിവീസ് നിരയിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. വിൽ യങ് (9), ഹെന്റി നിക്കോൾസ് (9), ടോം ലാഥം (3), ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ സാന്റ്നർ (4) എന്നിവർക്ക് രണ്ടക്കം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ, അവസാന വിക്കറ്റിൽ ക്രീസിലെത്തിയ ബ്ലെയർ ടിക്നറുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് (23 പന്തിൽ 4 സിക്സും ഒരു ഫോറുമടക്കം 34 റൺസ്) കിവീസ് സ്കോർ 185-ൽ എത്തിച്ചത്. ജേക്കബ് ഡഫി 15 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു.