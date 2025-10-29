Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഒന്നാമന്മാരുടെ കളി; ഇ​ന്ത്യ-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ ആ​ദ്യ ട്വ​ന്റി20 ഇ​ന്ന്

    ഒന്നാമന്മാരുടെ കളി; ഇ​ന്ത്യ-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ ആ​ദ്യ ട്വ​ന്റി20 ഇ​ന്ന്
    മെ​ൽ​ബ​ൺ: ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ തോ​റ്റ​തി​ന് ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ ലോ​ക​മാ​മാ​ങ്കം മാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​രി​കി​ൽ​നി​ൽ​ക്കെ ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​റു​കാ​രും ര​ണ്ടാ​മ​ന്മാ​രും ത​മ്മി​ലെ പ​ര​മ്പ​ര​ക്ക് ഇ​ന്ന് കാ​ൻ​ബ​റ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. നി​ല​വി​ലെ ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു ത​ന്നെ​യാ​ണ് മേ​ൽ​ക്കൈ. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ലും ടീം ​അ​നാ​യാ​സം കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ട് പ​ദ​വി​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​റ്റ​ക്ക​ളി പോ​ലും തോ​ൽ​ക്കാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ടീ​മി​ന്റെ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ലോ​ക​ക​പ്പ് നേ​ടി​യ ശേ​ഷം ടീം ​മൂ​ന്ന് ക​ളി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ​യും തോ​ൽ​വി​യ​റി​ഞ്ഞ​ത്. നാ​യ​ക​ൻ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​നു കീ​ഴി​ലാ​കു​മ്പോ​ൾ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നെ​യും മ​ധു​രം കൂ​ടും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബൗ​ളി​ങ്ങി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ർ​ച്ച ന​ൽ​കി ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ ബും​റ​ക്കൊ​പ്പം വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, അ​ക്സ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ് എ​ന്നി​വ​രു​മു​ണ്ട്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 1.45നാണ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നത്.

    ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​കു​മ്പോ​ഴും സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് ക്യാ​പ്റ്റ​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സ്കോ​ർ ഈ ​വ​ർ​ഷം താ​ഴോ​ട്ടാ​ണെ​ന്ന വി​ഷ​യ​മു​ണ്ട്. 2025ൽ 10 ​ഇ​ന്നി​ങ്സു​ക​ളി​ലാ​യി താ​രം ആ​കെ നേ​ടി​യ​ത് 100 റ​ൺ​സാ​ണ്, ശ​രാ​ശ​രി 11 റ​ൺ​സ്. അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​യെ പോ​ലെ പു​തു​നി​ര​ക്ക് കം​ഗാ​രു മ​ണ്ണി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ങ്ങാ​നാ​യാ​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശു​ഭ​മാ​കും.

    മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, മി​ച്ച​ൽ മാ​ർ​ഷി​നു​കീ​ഴി​ൽ ക​രു​ത്ത് കൂ​ട്ടി​യാ​ണ് ഓ​സീ​സി​ന്റെ വ​ര​വ്. ടീം ​അ​വ​സാ​നം ക​ളി​ച്ച 20 ട്വ​ന്റി20​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് തോ​റ്റ​ത്. ട്രാ​വി​സ് ഹെ​ഡ്, ജോ​ഷ് ഇ​ൻ​ഗ്ലി​സ്, ടിം ​ഡേ​വി​ഡ്, മി​ച്ച​ൽ ഓ​വ​ൻ, ​​െഗ്ല​ൻ മാ​ക്സ്വെ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റ് തീ​ർ​ക്കാ​ൻ പോ​ന്ന​വ​ർ. ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മാ​ർ​ക​സ് സ്റ്റോ​യി​നി​സ്, മാ​റ്റ് ഷോ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​രു​മു​ണ്ട്.

    • ടീം ​ഇ​ന്ത്യ: സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, ശു​ഭ്മാ​ൻ ഗി​ൽ, തി​ല​ക് വ​ർ​മ, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി, ശി​വം ദു​ബെ, അ​ക്സ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ, വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​ർ, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ (വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ), റി​ങ്കു സി​ങ്.
    • ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ: മി​ച്ച​ൽ മാ​ർ​ഷ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സീ​ൻ ആ​ബ​ട്ട്, സേ​വ്യ​ർ ബാ​ർ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റ്, മ​ഹ്‌​ലി ബേ​ർ​ഡ്‌​മാ​ൻ, ടിം ​ഡേ​വി​ഡ്, ബെ​ൻ ദ്വാ​ർ​ഷു​യി​സ്, ന​ഥാ​ൻ എ​ല്ലി​സ്, ജോ​ഷ് ഹേ​സി​ൽ​വു​ഡ്, ഗ്ലെ​ൻ മാ​ക്‌​സ്‌​വെ​ൽ, ട്രാ​വി​സ്‌ ഹെ​ഡ്, ജോ​ഷ് ഇ​ൻ​ഗ്ലി​സ്, മാ​ത്യു കു​​നെ​മ​ൻ, മി​ച്ച​ൽ ഓ​വ​ൻ, ജോ​ഷ് ഫി​ലി​പ്പ്, ത​ൻ​വീ​ർ സം​ഘ, മാ​ത്യു ഷോ​ർ​ട്ട്, മാ​ർ​ക്ക​സ് സ്റ്റോ​യി​നി​സ്.
