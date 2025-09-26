Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 7:36 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ല​ങ്ക​ക്കെ​തി​രെ ‘വാം ​അ​പ്പ്’

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ല​ങ്ക​ക്കെ​തി​രെ ‘വാം ​അ​പ്പ്’
    ദു​ബൈ: ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ലെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ച് ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ അ​വ​സാ​ന ക​ളി​യി​ൽ വെ​ള്ളി‍യാ​ഴ്ച ശ്രീ​ല​ങ്ക​യെ നേ​രി​ടും. ര​ണ്ട് ക​ളി​യും തോ​റ്റ് ല​ങ്ക പു​റ​ത്താ​യ​തി​നാ​ൽ ഫ​ലം അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും സ​മ്പൂ​ർ​ണ ജ​യ​വു​മാ​യി ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​നി​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വും സം​ഘ​വും.

    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ൽ അ​പ​രാ​ജി​ത യാ​ത്ര തു​ട​രു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ 41 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ൽ പു​റ​ത്താ​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ശ്വാ​സ​ജ​യം നേ​ടി മ​ട​ങ്ങാ​നാ​ണ് ല​ങ്ക​യു​ടെ ശ്ര​മം.

    TAGS:Asia Cupsrilankawarm up matchIndiasuryakumar yadav
