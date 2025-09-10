Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഇ​ന്തോ അ​റ​ബ് നൈറ്റ്;...
    Cricket
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 7:13 AM IST

    ഇ​ന്തോ അ​റ​ബ് നൈറ്റ്; ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ മ​ത്സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം രാ​ത്രി എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ
    ഇ​ന്തോ അ​റ​ബ് നൈറ്റ്; ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ മ​ത്സ​രം
    cancel

    ദു​ബൈ: ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ് സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​ന്റെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ക​ട​ലാ​സി​ലും ക​ള​ത്തി​ലും യു.​എ.​ഇ ക​രു​ത്ത​ര​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ബി​ഗ് മാ​ച്ചു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഡ്ര​സ് റി​ഹേ​ഴ്സ​ലാ​ണ് ഈ ​ക​ളി. എ​ങ്കി​ലും, ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യെ നി​സ്സാ​ര​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ മെ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ​വി​ന് ക​ഴി​യി​ല്ല. ട്വ​ന്റി20 പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ നീ​ണ്ട​നി​ര​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ അ​ന്തി​മ ഇ​ല​വ​നെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഗൗ​തം ഗം​ഭീ​റി​നും നാ​യ​ക​ൻ സൂ​ര്യ​കു​മാ​റി​നും വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.

    സ​ഞ്ജു എ​ന്തു ചെ​യ്യും?

    ഉ​പ​നാ​യ​ക​ന്റെ അ​ധി​ക ചു​മ​ത​ല​യോ​ടെ ട്വ​ന്റി20 സം​ഘ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ടെ​സ്റ്റ് ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലും അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​യും ഇ​ന്നി​ങ്സ് ഓ​പ​ൺ ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ഗി​ല്ലി​ന്റെ​യും യ​ശ​സ്വി ജ​യ്സ്വാ​ളി​ന്റെ​യും അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണും അ​ഭി​ഷേ​കും ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ റോ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ലെ സ്ഥി​ര​ത​യും ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലെ മി​ക​വും അ​ഭി​ഷേ​കി​ന്റെ സ്ഥാ​ന​മു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​ല​ക് വ​ർ​മ, സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പി​ന്നാ​ലെ വ​രാ​നു​ള്ള​തി​നാ​ൽ സ​ഞ്ജു​വി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​ലാ​സ്സി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​റ്റൊ​രു വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​റാ‍യ ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ ഫി​നി​ഷ​റെ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രി​ൽ ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലും ശി​വം ദു​ബെ​യും ഈ ​ഗ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​റ​ക്കു​റെ ഇ​ട​മു​റ​പ്പി​ച്ചി​വ​രാ​ണ്. ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ ന​യി​ക്കു​ന്ന പേ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്ങു​ണ്ടാ​വും. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഒ​ഴി​വ് പേ​സ​ർ​ക്കാ​ണോ സ്പി​ന്ന​ർ​ക്കാ​ണോ ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രാ​നു​ണ്ട്. പേ​സ​റാ​യി ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത് ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ​യാ​ണ്. സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രാ​യി വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യും കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വു​മു​ണ്ട്. ബാ​റ്റ​റാ​യ അ​ഭി​ഷേ​ക് പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​സ്പി​ന്ന​റാ​ണ്.

    നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ ച​രി​ത്രം

    യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​തു​വ​രെ മൂ​ന്ന് ഏ​ക​ദി​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു ട്വ​ന്റി20 മ​ത്സ​ര​വു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ക​ളി​ച്ച​ത്. നാ​ലി​ലും ജ​യി​ച്ചു. 2016ൽ ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലെ മി​ർ​പു​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ഏ​ക ട്വ​ന്റി20. അ​ന്ന് ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി​രു​ന്നു രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ ന​യി​ച്ച ടീ​മി​ന്റെ വി​ജ​യം. മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​മാ​യ ലാ​ൽ​ച​ന്ദ് ര​ജ്പു​ത് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ചി​ല മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഓ​പ​ണി​ങ് ബാ​റ്റ​റാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​സീ​മാ​ണ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ. ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​മെ​ന്നോ​ണം ഇ​യ്യി​ടെ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പാ​കി​സ്താ​നും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നു​മെ​തി​രെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ.​ഇ​യും. മ​റ്റ് ടീ​മു​ക​ളാ​യ പാ​കി​സ്താ​നെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14നും ​ഒ​മാ​നെ 19നും ​മെ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ ​നേ​രി​ടും.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ, അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, തി​ല​ക് വ​ർ​മ, ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ, ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ, ശി​വം ദു​ബെ, അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ, റി​ങ്കു സി​ങ്.

    യു.​എ.​ഇ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​സീം (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​ലി​ഷാ​ൻ ഷ​റ​ഫു, ആ​ര്യാ​ൻ​ഷ് ശ​ർ​മ, ആ​സി​ഫ് ഖാ​ൻ, ധ്രു​വ് പ​രാ​ശ​ർ, ഏ​ദ​ൻ ഡി​സൂ​സ, ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി, ഹ​ർ​ഷി​ത് കൗ​ശി​ക്, ജു​നൈ​ദ് സി​ദ്ദീ​ഖ്, മ​തീ​ഉ​ല്ല ഖാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​വാ​ദു​ല്ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ബ്, രാ​ഹു​ൽ ചോ​പ്ര, റോ​ഹി​ദ് ഖാ​ൻ, സി​മ്രാ​ൻ​ജീ​ത് സി​ങ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsindia vs uaeAsia Cup CricketIndia-UAELatest News
    News Summary - India-UAE match today in Asia Cup
    Similar News
    Next Story
    X