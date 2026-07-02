ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് പരമ്പരക്കായി ഇന്ത്യൻ ടീം ലങ്കൻ മണ്ണിലേക്ക്; മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് പരമ്പരക്കായി ഇന്ത്യൻ ടീം ലങ്കൻ മണ്ണിലേക്ക്; മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
മുംബൈ: 2025-27 ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയുടെ മത്സരക്രമം ബി.സി.സി.ഐ (ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒമ്പത് വർഷത്തെ സുദീർഘമായ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഒരു റെഡ്-ബോൾ പരമ്പരയ്ക്കായി ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയതാണ് പരമ്പര.
ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ഗാലെയിലാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 27 വരെ കൊളംബോയിലെ സിംഹളീസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ നടക്കും. പരമ്പരയിൽ വൈറ്റ് ബോൾ മത്സരങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ബി.സി.സി.ഐയും ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും മുൻപ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, ഇരു ബോർഡുകളും പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ഇത്തരം മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല.
2017-ലാണ് ഇന്ത്യ അവസാനമായി ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കളിച്ചത്. പ്രഥമ ഐ.സി.സി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് രണ്ട് വർഷം മുൻപായിരുന്നു ഇത്. വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലുള്ള അന്നത്തെ ടീം 3-0 ന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ശിഖർ ധവാനും കെ.എൽ. രാഹുലുമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ഓൾറൗണ്ടറായി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും അന്നത്തെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പരിക്കുകളെ തുടർന്ന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഹാർദിക് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. 2017-ൽ കളിച്ച ആ ടീമിൽ നിന്ന് നിലവിൽ ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ സജീവമായിട്ടുള്ളത് കെ.എൽ. രാഹുലും കുൽദീപ് യാദവും മാത്രമാണ്.
ഡബ്ല്യു.ടി.സി പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ നിർണായക പോരാട്ടം
കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ നാട്ടിൽ നടന്ന പരമ്പരയിലേറ്റ 0-2 ന്റെ തോൽവിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പരമ്പരയാണിത്. ഐ.പി.എൽ 2026-ന് ശേഷം ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം കഴിഞ്ഞ മാസം മുല്ലൻപൂരിൽ വെച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് ഡബ്ല്യു.ടി.സി സൈക്കിളിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല.
നിലവിലെ ഡബ്ല്യു.ടി.സി സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ മൂന്ന് പരമ്പരകളാണ് കളിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പര 2-2 ന് സമനിലയിലായപ്പോൾ, ഒക്ടോബറിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ നാട്ടിൽ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെയായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടുള്ള തോൽവി. നിലവിൽ ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് ജയത്തോടെ 48.15 പി.സി.ടി പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പര ഇന്ത്യ തൂത്തുവാരിയലോ, 1-0 ന് വിജയിച്ചാലോ, 1-1 ന് സമനിലയിലായാലോ പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ നിലവിലെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.
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