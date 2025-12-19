Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 8:19 AM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​ഞ്ജു​വി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​കം; ഇ​ന്ത്യ-​ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക അ​ഞ്ചാം ട്വ​ന്റി20 ഇ​ന്ന്

    ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​ഞ്ജു​വി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​കം; ഇ​ന്ത്യ-​ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക അ​ഞ്ചാം ട്വ​ന്റി20 ഇ​ന്ന്
    സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ പരിശീലനത്തിനിടെ

    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്: ഇ​ന്ത്യ-​ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക ട്വ​ന്റി20 പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും മ​ത്സ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ്രോ​ട്ടീ​സി​നെ​തി​രെ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ജ​യം തു​ട​രാ​നാ​യാ​ൽ പ​ര​മ്പ​ര 3-1ന് ​സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ല​ഖ്നോ​യി​ലെ അ​ട​ൽ ബി​ഹാ​രി വാ​ജ്പേ​യി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന നാ​ലാം മ​ത്സ​രം മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്ക് പ​ര​മ്പ​ര സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​ടി​ക്കാ​നേ അ​വ​സ​ര​മു​ള്ളൂ. ര​ണ്ട് ടെ​സ്റ്റും ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ 2-1നാ‍യി​രു​ന്നു ആ​തി​ഥേ‍യ വി​ജ​യം.

    ഉ​പ​നാ​യ​ക​നും ഓ​പ​ണ​റു​മാ​യ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലി​ന്റെ പ​രി​ക്കാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വാ​ർ​ത്ത. നാ​ലാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ താ​രം ഇ​റ​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യി​പ്പ് വ​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ടീ​മി​നൊ​പ്പം ഗി​ൽ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗി​ൽ വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷം മ​ല​യാ​ളി വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങും. ല​ഖ്നോ​യി​ൽ സ​ഞ്ജു ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. ക​ളി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തോ​ടെ സാ​ധി​ക്കാ​തെ പോ​യി. ഇ​ന്ന് മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി സ​ഞ്ജു​വി​ന് മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ പ​ര​മ്പ​ര മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബാ​ക്കി‍യു​ള്ള​ത്. കി​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ​രം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​ഞ്ജു​വി​ന്റെ കാ​ര്യം പ​രു​ങ്ങ​ലി​ലാ​വും. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലി​ന് പ​ക​രം ഷ​ഹ്ബാ​സ് അ​ഹ്മ​ദി​നെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ക്വാ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി‍യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന പേ​സ​ർ ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ ഇ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യേ​ക്കും. ട്വ​ന്റി20 പ​ര​മ്പ​ര സ​മ​നി​ല​യി​ൽ​പ്പി​ടി​ച്ച് ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി മ​ട​ങ്ങാ​നാ​ണ് എ​യ്ഡ​ൻ മാ​ർ​ക്രം ന​യി​ക്കു​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നീ​ക്കം.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ, തി​ല​ക് വ​ർ​മ, ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ, ശി​വം ദു​ബെ, ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ, വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​ർ, ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, ഷ​ഹ്ബാ​സ് അ​ഹ്മ​ദ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ.

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക: എ​യ്ഡ​ൻ മാ​ർ​ക്രം (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ക്വി​ന്റ​ൺ ഡി ​കോ​ക്ക്, ഡോ​ണോ​വ​ൻ ഫെ​രേ​രി​യ, റീ​സ ഹെ​ൻ​ഡ്രി​ക്‌​സ്, മാ​ർ​കോ യാ​ൻ​സ​ൻ, ജോ​ർ​ജ് ലി​ൻ​ഡെ, കേ​ശ​വ് മ​ഹാ​രാ​ജ്, ഡേ​വി​ഡ് മി​ല്ല​ർ, ലു​ങ്കി എ​ൻ​ഗി​ഡി, ആ​ൻ​റി​ച് നോ​ർ​യെ, ട്രി​സ്റ്റ​ൻ സ്റ്റ​ബ്സ്, ഒ​ട്ടി​നി​ൽ ബാ​ർ​ട്ട്മാ​ൻ, കോ​ർ​ബി​ൻ ബോ​ഷ്, ഡെ​വാ​ൾ​ഡ് ബ്രെ​വി​സ്.

    TAGS:india vs south africaSanju SamsonShubman Gillind vs sasuryakumar yadav
    News Summary - India vs South Africa | 5th T20I | Sanju Samson
