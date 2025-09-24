Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    24 Sept 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    24 Sept 2025 9:47 AM IST

    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ​തി​രെ

    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ​തി​രെ
    ദു​ബൈ: ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ജ​യ​യാ​ത്ര തു​ട​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ നേ​രി​ടും. സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ലെ ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ പാ​കി​സ്താ​നെ ത​ക​ർ​ത്ത സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​നും ക​ടു​വ​ക​ളെ കീ​ഴ​ട​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു​പ​ടി​കൂ​ടി അ​ടു​ക്കാം. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച​തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശു​മെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ട​ലാ​സി​ലും ക​ള​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ മേ​ധാ​വി​ത്വം ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും കാ​ണാ​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ.

    ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ലും ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ തെ​ല്ലു​മി​ല്ല. ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​യും ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലും ഫോ​മി​ലാ​ണ്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും വി​ശ്വാ​സം കാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബൗ​ള​ർ​മാ​രും അ​വ​രു​ടെ റോ​ൾ ഭം​ഗി​യാ​ക്കു​ന്നു. ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ശി​വം ദു​ബെ വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി മി​ന്നു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ധ്യ​നി​ര ബാ​റ്റ​ർ റി​ങ്കു സി​ങ്ങി​നും വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ​ക്കും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ലി​റ്റ​ൻ ദാ​സ്, തൗ​ഹീ​ദ് ഹൃ​ദോ​യ്, സെ​യ്ഫ് ഹ​സ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ റ​ൺ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ്. പേ​സ​ർ​മാ​രാ​യ മു​സ്ത​ഫി​സു​ർ​റ​ഹ്മാ​നും ത​സ്കി​ൻ അ​ഹ്മ​ദും ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ​ക​ടം വി​ത​റി​യി​രു​ന്നു. ട്വ​ന്റി20 ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ 17 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ച ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന് ഒ​ന്നി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ, അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, തി​ല​ക് വ​ർ​മ, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ, ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ, ശി​വം ദു​ബെ, അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, റി​ങ്കു സി​ങ്, ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ.

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്: ലി​റ്റ​ൻ ദാ​സ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ത​ൻ​സീ​ദ് ഹ​സ​ൻ, സെ​യ്ഫ് ഹ​സ​ൻ, തൗ​ഹീ​ദ് ഹൃ​ദോ​യ്, ജാ​ക്ക​ർ അ​ലി, ഷ​മീം ഹു​സൈ​ൻ, മെ​ഹ്ദി ഹ​സ​ൻ, റി​ഷാ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ, ന​സും അ​ഹ്മ​ദ്, മു​സ്ത​ഫി​സു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ, ശ​രീ​ഫു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം, ത​ൻ​സിം ഹ​സ​ൻ സാ​കി​ബ്, ത​സ്കി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, പ​ർ​വേ​സ് ഹു​സൈ​ൻ ഇ​മോ​ൻ, നൂ​റു​ൽ ഹ​സ​ൻ.

