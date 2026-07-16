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    Cricket
    Posted On
    date_range 16 July 2026 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 7:51 AM IST

    പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ

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    പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ
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    ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രാ​യ ഒ​ന്നാം ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലി​ന്റെ ബാ​റ്റി​ങ്

    കാ​ർ​ഡി​ഫ്: ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രാ​യ ഏ​ക​ദി​ന​പ​ര​മ്പ​ര ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​രം. ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് ജ​യി​ച്ച സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ജ​യി​ച്ചാ​ൽ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​മ്പ​ര സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം.

    ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ടോ​സ് നേ​ടി​യ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ബാ​റ്റി​ങ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 47.5 ഓ​വ​റി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ 258 റ​ൺ​സി​ന് പു​റ​ത്താ​യി. ജോ ​റൂ​ട്ടും (76 ​നോ​ട്ടൗ​ട്ട്) ലി​യാം ഡോ​സ​നും (68) ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി. അ​ക്സ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ നാ​ലും പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ​യും ഗു​ർ​നൂ​ർ ബ്രാ​റും ര​ണ്ട് വീ​ത​വും വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലും (റി​ട്ട​യ​ർ​ഡ് ഹ​ർ​ട്ട് 80) ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ​യ വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​റും (52 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്) അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലും (57 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്) ഇ​ന്ത്യ​യെ 45.2 ഓ​വ​റി​ൽ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് മാ​ത്രം ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത അ​ക്ഷ​റാ​ണ് പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച്

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    TAGS:India vs EnglandCricketerCricket matchShubman Gillindia win
    News Summary - India targeting the series
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