നിരാശപ്പെടുത്തി രോഹിതും കോഹ്ലിയും; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ പൊരുതുന്നുtext_fields
ബെർമിങ്ഹാം: എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണിൽ നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ പൊരുതുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തിയ 259 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് രോഹിത് ശർമയുടെയും വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും വിക്കറ്റുകൾ തുടക്കത്തിലെ നഷ്ടമായി. ഇന്ത്യ 13 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 70 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്.
പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തകർന്ന് മുൻനിര
മികച്ച ഫോമിലുള്ള ശുഭ്മൻ ഗില്ലിനൊപ്പം ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് ഇത്തവണ താളം കണ്ടെത്താനായില്ല. 21 പന്തിൽ ഒരു ഫോറടക്കം 11 റൺസ് മാത്രം എടുത്ത രോഹിതിനെ സാം കറന്റെ പന്തിൽ ഹാരി ബ്രൂക്ക് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. 44 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായത്.
പിന്നാലെയെത്തിയ വിരാട് കോഹ്ലി ഒരു മനോഹരമായ ബൗണ്ടറിയോടെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ പുറത്തായി. 6 പന്തിൽ 5 റൺസ് എടുത്ത കോഹ്ലിയെ ജോഫ്ര ആർച്ചർ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുടുക്കുകയായിരുന്നു. 52 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് വീണ ഇന്ത്യയെ നിലവിൽ ശുഭ്മൻ ഗില്ലും ശ്രേയസ് അയ്യരും ചേർന്നാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ ഫോമിലുള്ള ഗിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് നേരിടുന്നത്.
റൂട്ടിന്റെയും ഡോസണിന്റെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 80-5 എന്ന നിലയിലേക്കും പിന്നീട് 102-6 എന്ന നിലയിലേക്കും തള്ളിയിട്ടു.
എന്നാൽ ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച ജോ റൂട്ടും ലിയാം ഡോസണും ചേർന്ന് നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ 121 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് 258 റൺസിൽ എത്തിയത്. പിച്ചിലെ അസമമായ ബൗൺസ് മുതലെടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൗളർമാർ ആദ്യ ഓവറുകളിൽ തന്നെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വരും ഓവറുകളിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും.
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