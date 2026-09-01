സഞ്ജു സാംസൺ റിട്ടേൺസ്; അഫ്ഗാനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
മുംബൈ: അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരായ മൂന്ന് മത്സര ട്വന്റി20 പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 13, 15, 17 തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മൂന്നു മത്സരങ്ങളും നടക്കുന്നത്.
ഇടവേളക്കുശേഷം മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. സഞ്ജുവിനു പുറമെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഇഷാൻ കിഷനും ടീമിലുണ്ട്. കൗമാരതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി, അഭിഷേക് ശർമ എന്നിവരും സ്ക്വാഡിലുണ്ട്. പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയെയും ഓൾ റൗണ്ടർമാരായ ഹർഷിത് റാണ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി എന്നിവരെയും സ്ക്വാഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കായികക്ഷമത കൂടി നോക്കിയാകും അന്തിമ തീരുമാനം. കാൽതുടയിലെ പരിക്കിൽനിന്ന് മുക്തനായ വരുൺ ചക്രവർത്തിയും സ്ക്വാഡിലുണ്ട്. രവി ബിഷ്ണോയിയാണ് ടീമിലെ മറ്റൊരു സ്പിന്നർ.
ശ്രേയസ് അയ്യർ തന്നെയാണ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. അയർലൻഡിനോട് 2-0ത്തിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് 4-0ത്തിനും ട്വന്റി20 പരമ്പര തോറ്റ ഇന്ത്യ, സിംബാബ്വെക്കെതിരായ മൂന്നു മത്സര പരമ്പര തൂത്തുവാരിയിരുന്നു. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിന് ശേഷം അഫ്ഗാനിസ്താൻ ഒരു ട്വന്റി20 പരമ്പര കളിച്ചിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡ്
ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), തിലക് വർമ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്ഷർ പട്ടേല്, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, രവി ബിഷ്ണോയ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അര്ഷ്ദീപ് സിങ്, ഹർഷിത് റാണ
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