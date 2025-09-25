കരുൺ നായരും പന്തും പുറത്ത്, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ തിരിച്ചെത്തി; വെസ്റ്റിൻഡീസ് പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇന്ത്യക്ക് പുതിയ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ

കരുൺ നായരും പന്തും പുറത്ത്, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ തിരിച്ചെത്തി; വെസ്റ്റിൻഡീസ് പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇന്ത്യക്ക് പുതിയ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ നായകനായ 15 അംഗ ടീമിൽ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, എൻ.ജഗദീഷൻ എന്നിവർ ഇടംനേടി.
അതേസമയം, മോശം ഫോമിലുള്ള കരുൺ നായരും പരിക്ക് ഭേദമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിനെയും ഒഴിവാക്കി. പന്തിന് പകരം രവീന്ദ്ര ജദേജയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ.
പന്തിനു പകരം രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായാണ് എൻ.ജഗദീഷൻ ടീമിലെത്തിയത്. ധ്രുവ് ജുറേലാണ് ഒന്നാം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. കുൽദീപ് യാദവ് സ്പെഷലിസ്റ്റ് സ്പിന്നറായി ടീമിലുള്ളപ്പോൾ ഓൾറൗണ്ടർമാരായി രവീന്ദ്ര ജഡേജ, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവരുണ്ട്. ഗില്ലിനെ കൂടാതെ കെ.എൽ.രാഹുൽ, യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ, സായ് സുദർശൻ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ എന്നിവരാണ് സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബാറ്റർമാർ. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് അഹമ്മദാബാദിലാണ് പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ടീം
ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ, കെ.എൽ.രാഹുൽ. സായ് സുദർശൻ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ധ്രുവ് ജുറേൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അക്ഷർ പട്ടേൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, എൻ.ജഗദീഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, കുൽദീപ് യാദവ്
