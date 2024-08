‘മത്സരം തോൽക്കുന്നത് വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കും; സ്ഥിരതയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിൽ ടീം പരാജയപ്പെട്ടു’ - നിരാശ തുറന്നുപറഞ്ഞ് രോഹിത്

An explosive 5️⃣0️⃣ for the Indian Captain 💥💥 Watch the action from #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 📺#SonySportsNetwork #RohitSharma | @ImRo45 pic.twitter.com/Psmp9kcuDO