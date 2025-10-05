Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ​ഴി​വു​ദി​വ​സ​ത്തെ ക​ളി തു​ട​രും; വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് മ​ത്സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നാ​ലാം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പോ​ര്
    Smriti Mandhana
    cancel
    camera_alt

    ഇന്ത്യൻ താരം സ്മൃതി മന്ദാന പരിശീലനത്തിൽ

    കൊ​ളം​ബോ: ക​ര​യി​ലെ യു​ദ്ധ സ​മാ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ള​ത്തി​ലും തു​ട​ര​വെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നാ​ലാം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ-​പാ​കി​സ്താ​ൻ മ​ത്സ​രം. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ൽ പു​രു​ഷ ടീ​മു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ളി. ഫൈ​ന​ല​ട​ക്കം മൂ​ന്നി​ലും ജ​യി​ച്ച് കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ, വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ വി​ജ​യം തു​ട​രാ​നു​റ​ച്ചാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ്രീ​ല​ങ്ക​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റും സം​ഘ​വും. പാ​കി​സ്താ​നാ​വാ​ട്ടെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നോ​ട് ദ​യ​നീ​യ പ​രാ​ജ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ക്ഷീ​ണ​ത്തി​ലും. അ​തേ​സ​മ​യം, കൊ​ളം​ബോ​യി​ൽ മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​ത് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്.

    ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലും ക​ട​ലാ​സി​ലും വ​ലി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പാ​ക് ടീ​മി​നെ​തി​രെ​യു​ണ്ട്. ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും ത​മ്മി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 27 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 24ലും ​ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ജ​യം. പാ​കി​സ്താ​ന് മൂ​ന്ന് ക​ളി​ക​ൾ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​താ​വ​ട്ടെ ട്വ​ന്റി20​യി​ലും. ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ 11ൽ 11​ഉം ഇ​ന്ത്യ​ക്കൊ​പ്പം നി​ന്നു. ല​ങ്ക​ക്കെ​തി​രെ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ പ​ല​രും നി​റം​മ​ങ്ങി​യ ക​ളി​യി​ൽ മ​ധ്യ​നി​ര​യു​ടെ​യും വാ​ല​റ്റ​ത്തി​ന്റെ​യും മി​ക​വി​ലാ​ണ് വി​മ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ ​പൊ​രു​താ​വു​ന്ന സ്കോ​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ബാ​ക്കി ദൗ​ത്യം ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 53 റ​ൺ​സ് നേ​ടു​ക​യും മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത സ്പി​ൻ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ സ്നേ​ഹ് റാ​ണ​യു​ടെ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട് പ്ര​ക​ട​നം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യ​ണം.

    പേ​സ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ അ​മ​ൻ​ജോ​ത് കൗ​ർ അ​ർ​ധ​ശ​ത​ക​വും ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഫാ​ത്തി​മ സ​ന ന​യി​ക്കു​ന്ന പാ​കി​സ്താ​ൻ ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നോ​ട് മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി​യ​ത്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഇ​വ​ർ വെ​റും 129 റ​ൺ​സി​ന് കൂ​ടാ​രം ക​യ​റി. പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളെ ഹ​സ്ത​ദാ​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​നം. പു​രു​ഷ ടീം ​ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ലെ മൂ​ന്ന് ക​ളി​ക​ളി​ലും ഹ​സ്ത​ദാ​നം ചെ​യ്തി​ല്ല. വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പി​ലും ഈ ​ന​യം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ബി.​സി.​സി.​ഐ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ടീ​മു​ക​ൾ ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന, പ്ര​തീ​ക റാ​വ​ൽ, ഹ​ർ​ലീ​ൻ ഡി​യോ​ൾ, ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, റി​ച്ച ഘോ​ഷ്, ഉ​മാ ഛേത്രി, ​രേ​ണു​ക സി​ങ് ഠാ​കു​ർ, ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ, സ്നേ​ഹ് റാ​ണ, ശ്രീ​ച​ര​ണി, രാ​ധ യാ​ദ​വ്, അ​മ​ൻ​ജോ​ത് കൗ​ർ, കെ. ​അ​രു​ന്ധ​തി റെ​ഡ്ഡി, ക്രാ​ന്തി ഗൗ​ഡ്.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ: ഫാ​ത്തി​മ സ​ന ​(ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), മു​നീ​ബ അ​ലി സി​ദ്ദി​ഖി, ആ​ലി​യ റി​യാ​സ്, ഡ​യാ​ന ബെ​യ്ഗ്, എ​യ്മ​ൻ ഫാ​ത്തി​മ, ന​ഷ്‌​റ സു​ന്ദു, ന​താ​ലി​യ പ​ർ​വേ​സ്, ഉ​മൈ​മ സു​ഹൈ​ൽ, റ​മീ​ൻ ഷ​മീം, സ​ദ​ഫ് ഷം​സ്, സാ​ദി​യ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, ഷ​വ്വാ​ൽ സു​ൽ​ഫി​ഖ​ർ, സി​ദ്ര അ​മീ​ൻ, സി​ദ്ര ന​വാ​സ്, സൈ​ദ അ​റൂ​ബ് ഷാ.

    ​മ​ഴ: ല​ങ്ക-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ മ​ത്സ​രം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു

    കൊ​ളം​ബോ: ആ​ർ. പ്രേ​മ​ദാ​സ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ശ്രീ​ല​ങ്ക-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​രം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ തു​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഒ​രു പ​ന്തു​പോ​ലും എ​റി​യാ​നാ​വാ​തെ ക​ളി വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു ടീ​മും ഓ​രോ പോ​യ​ന്റ് പ​ങ്കി​ട്ടു. ല​ങ്ക ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യോ​ട് തോ​റ്റി​രു​ന്നു. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ (3) പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി.

