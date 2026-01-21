Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഡ്ര​സ് റി​ഹേ​ഴ്സ​ൽ;...
    Cricket
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 7:17 AM IST

    ഡ്ര​സ് റി​ഹേ​ഴ്സ​ൽ; ഇ​ന്ത്യ-​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ഒ​ന്നാം ട്വ​ന്റി20 ഇ​ന്ന്, ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് മു​മ്പ് അ​വ​സാ​ന പ​ര​മ്പ​ര

    text_fields
    bookmark_border
    ഡ്ര​സ് റി​ഹേ​ഴ്സ​ൽ; ഇ​ന്ത്യ-​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ഒ​ന്നാം ട്വ​ന്റി20 ഇ​ന്ന്, ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് മു​മ്പ് അ​വ​സാ​ന പ​ര​മ്പ​ര
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ​യും അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്നു

    നാ​ഗ്പു​ർ: ലോ​ക​ക​പ്പ് പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ലെ​ത്തി നി​ൽ​ക്കെ അ​വ​സാ​ന ത​യാ​റെ​ടു​പ്പെ​ന്നോ​ണം ഇ​ന്ത്യ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ ട്വ​ന്റി20 പ​ര​മ്പ​ര​ക്ക്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലെ ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ള്ള ഡ്ര​സ് റി​ഹേ​ഴ്സ​ലാ​ണ്. ലോ​ക​കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​രെ​ന്ന അ​ധി​ക ഭാ​രം കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. കി​വി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര ന​ഷ്ട​മാ​യ ക്ഷീ​ണം കൂ​ടി ചേ​രു​മ്പോ​ൾ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​നും സം​ഘ​ത്തി​നും അ​ഭി​മാ​ന​പ്പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണി​ത്.

    ലോ​ക​ക​പ്പ് ടീ​മി​ലെ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​നി​ക​ൾ പ​രി​ക്കു​മൂ​ലം പു​റ​ത്താ​ണ്, ബാ​റ്റ​ർ തി​ല​ക് വ​ർ​മ​യും ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​റും. ഇ​വ​ർ സു​ഖം പ്രാ​പി​ച്ച് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. യ​ഥാ​ക്ര​മം ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​രും ര​വി ബി​ഷ്ണോ​യി​യു​മാ​ണ് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ പ​ര​മ്പ​ര‍യി​ലെ പ​ക​ര​ക്കാ​ർ. ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ പു​റ​ത്താ​യ സ്ഥി​തി​ക്ക് അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​ക്കൊ​പ്പം ഓ​പ​ണ​റാ​യി മ​ല​യാ​ളി താ​രം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണെ​ത്താ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​നം ഇ​ഷാ​ൻ കി​ഷ​നെ ടീ​മി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​ല​കി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഒ​ഴി​വു​വ​ന്ന മൂ​ന്നാം ന​മ്പ​റി​ൽ ഇ​ഷാ​നെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന. നാ​ലാ​മ​നാ​യി സൂ​ര്യ തു​ട​രും. അ​ഞ്ചാം ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ പ്ര​ധാ​നി ശ്രേ​യ​സ്സാ​ണ്. ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ സ്ലോ​ട്ടി​ൽ ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ​യു​ടെ​താ​ണ് നൂ​റ് ശ​ത​മാ​നം ഉ​റ​പ്പു​ള്ള സ്ഥാ​നം. കൂ​ടെ അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലി​നെ​യും ശി​വം ദു​ബെ​യെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം. ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ ന​യി​ക്കു​ന്ന പേ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്ങു​ണ്ടാ​വും. ട്വ​ന്റി20 സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സ്പി​ന്ന​റാ​യി വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യു​മെ​ത്തി​യേ​ക്കും. സൂ​ര്യ​യു​ടെ ഫോ​മി​ല്ലാ​യ്മ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ത​ലേ​വ​ദ​ന.

    മി​ച്ച​ൽ സാ​ന്റ്ന​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് സം​ഘ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കി​ന്റെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളു​ണ്ട്. ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ മൈ​ക്ക​ൽ ബ്രേ​സ്‌​വെ​ല്ലി​നും പേ​സ​ർ ആ​ഡം മി​ൽ​നെ​ക്കും ക​ളി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച് ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര നേ​ടി​യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നാ​യ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ് ബ്രേ​സ്‌​വെ​ൽ. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ പേ​സ് ബൗ​ളി​ങ് ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ ക്ലാ​ർ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​തെ ട്വ​ന്റി20 സ്ക്വാ​ഡി​ൽ ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​നു​വ​രി 23ന് ​റാ​യ്പു​രി​ലും 25ന് ​ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ലും 28ന് ​വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​ത്തും 31ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കാ​ര്യ​വ​ട്ട​ത്തു​മാ​ണ് ബാ​ക്കി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ, ഇ​ഷാ​ൻ കി​ഷ​ൻ, ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​ർ, റി​ങ്കു സി​ങ്, ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ, ശി​വം ദു​ബെ, അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, ര​വി ബി​ഷ്ണോ​യി, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ.

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്: മി​ച്ച​ൽ സാ​ന്റ്ന​ർ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഡെ​വ​ൺ കോ​ൺ​വേ, ബെ​വ​ൺ ജേ​ക്ക​ബ്സ്, ഡാ​രി​ൽ മി​ച്ച​ൽ, ഗ്ലെ​ൻ ഫി​ലി​പ്‌​സ്, ടിം ​റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ, ജി​മ്മി നീ​ഷാം, ഇ​ഷ് സോ​ഡി, സാ​ക്ക് ഫോ​ൾ​ക്‌​സ്, മാ​ർ​ക്ക് ചാ​പ്‌​മാ​ൻ, മൈ​ക്ക​ൽ ബ്രേ​സ്‌​വെ​ൽ, റ​ചി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര, കൈ​ൽ ജാ​മി​സ​ൻ, മാ​റ്റ് ഹെൻറി, ജേ​ക്ക​ബ് ഡ​ഫി, ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ ക്ലാ​ർ​ക്ക്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Twenty20India-New ZealandCricket News
    News Summary - India-New Zealand 1st T20 today
    Similar News
    Next Story
    X