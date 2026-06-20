പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ്; അഫ്ഘാനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയലക്ഷ്യം 219 റൺസ്

പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ്; അഫ്ഘാനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയലക്ഷ്യം 219 റൺസ്text_fields
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ 218 റൺസിന് എറിഞ്ഞൊതുക്കി ഇന്ത്യ. ഏകദിന കരിയറിലെ കന്നി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം (5/23) സ്വന്തമാക്കിയ പേസർ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയാണ് അഫ്ഗാൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചത്. 102 റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദിയുടെ പോരാട്ടം മാത്രമാണ് അഫ്ഗാൻ ഇന്നിംഗ്സിന് കരുത്തായത്. 219 റൺസെന്ന വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി രോഹിത് ശർമയും യശസ്വി ജയ്സ്വാളുമാണ് ഓപ്പണർമാരായി ക്രീസിലെത്തിയത്.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. 10 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 36 റൺസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് അവർ കൂപ്പുകുത്തി. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയുടെ കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിംഗിന് മുന്നിൽ മുൻനിര ബാറ്റർമാർക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് (5), ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ (11), റഹ്മത്ത് ഷാ (5), ദർവിഷ് റസൂലി (1) എന്നിവരെ പ്രസിദ്ധ് കൂടാരം കയറ്റി.
തുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദിയും അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിയും (50) ചേർന്ന് നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് അഫ്ഗാനെ 200 കടത്തിയത്. 131 പന്തിൽ 13 ബൗണ്ടറിയും ഒരു സിക്സറും ഉൾപ്പെടെ 102 റൺസാണ് ഷാഹിദി അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. മുഹമ്മദ് നബി 21 റൺസെടുത്തു.
ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ, അവസാന മത്സരത്തിലും ജയം ആവർത്തിച്ച് പരമ്പര തൂത്തുവാരാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2027 ലോകകപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും ഇന്ത്യ നടത്തുന്നുണ്ട്. പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ഹർഷിത് റാണയും ഇന്ന് സ്ക്വാഡിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഫോം കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്ന രോഹിത് ശർമയുടെ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം ഇന്ന് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നു.
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