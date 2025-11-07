Begin typing your search above and press return to search.
    പരമ്പര തോൽക്കാത്ത 17 വർഷം; ബ്രിസ്ബെയ്നിലും വിജയം തുടരാൻ സൂര്യകുമാറും സംഘവും

    ബ്രി​സ്ബെ​യ്ൻ: 17 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യോ​ട് ട്വ​ന്റി20 പ​ര​മ്പ​ര തോ​റ്റി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ പ​ര​മ്പ​ര പി​ടി​ക്കാ​ൻ ശനിയാഴ്ചയി​റ​ങ്ങു​ന്നു. അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ 2-1 ലീ​ഡ് നേ​ടി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​സാ​ന ക​ളി ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാം. അ​തേ​സ​മ​യം, ജ​യത്തോടെ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ സ​മ​നി​ല പി​ടി​ക്കാ​നാ​വും ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ ശ്ര​മം.

    2008ന് ശേഷം ആസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇതുവരെ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന റെക്കോഡ് നിലനിർത്തിയാണ് ടീം അവസാന മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. 2008ന് ശേഷം നാലു തവണ ആസ്ട്രേലിയയിൽ കളിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് പരമ്പര ഇന്ത്യ ജയിച്ചപ്പോൾ, രണ്ടെണ്ണം സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ചത്തെ മത്സരം ഓസീസ് ജയിച്ചാലും റെക്കോഡിന് ഇളക്കമുണ്ടാവില്ല.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ ട്വ​ന്റി20 ടീ​മി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ടെ​സ്റ്റ്, ഏ​ക​ദി​ന ക്യാ​പ്റ്റ​​ൻ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലി​ന് കാ​ര്യ​മാ​യ ഫോം ​ക​ണ്ടെ​താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യയെ അലട്ടുന്നത്. അ​വ​സാ​ന ഏ​ഴു ക​ളി​ക​ളി​ൽ അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യി​ല്ലാ​ത്ത താ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​യി​ൽ 46 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും മി​ക​ച്ച സ്കോ​റു​യ​ർ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​യും സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണു​മ​ട​ങ്ങി​യ ജോ​ടി ട്വ​ന്റി20 ഓ​പ​ണി​ങ്ങി​ൽ മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ൽ ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സ​ഞ്ജു​വി​നെ പി​റ​കോ​ട്ടി​റ​ക്കി ഗി​ല്ലി​നെ ഓ​പ​ണ​റാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    സ​ഞ്ജു​വാ​ക​ട്ടെ മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ ക​ളി​ച്ച ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ല​വ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ പു​റ​ത്താ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​ഞ്ജു​വി​ന് പ​ക​രം അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ​യും തി​ള​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ്, തി​ല​ക് വ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​രും താ​ളം ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ക്സ​ർ പ​ട്ടേ​ലി​ന്റെ​യും വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​റി​ന്റെ​യും ബാ​റ്റി​ങ് മി​ക​വ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​ക​ളി​ൽ ടീ​മി​ന് ഗു​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ-​അ​ർ​ഷ​ദീ​പ് സി​ങ് ജോ​ടി​യു​ടെ ​പേ​സും വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, അ​ക്സ​ർ, സു​ന്ദ​ർ ത്ര​യ​ത്തി​​ന്റെ പേ​സും ടീ​മി​ന് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണ്. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ട്വ​ന്റി20 സ്​​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ ഏ​റെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ് ഓ​സീ​സ് ടീ​മി​ന്റെ ക​രു​ത്ത്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മി​ച്ച​ൽ മാ​ർ​ഷ്, ഗ്ലെ​ൻ മാ​ക്സ് വെ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഫോ​മി​ലാ​യാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ വി​യ​ർ​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ​ർ വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ബൗ​ളി​ങ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ സ്പി​ന്ന​ർ ആ​ഡം സാം​പ​യും മീ​ഡി​യം പേ​സ​ർ ന​താ​ൻ എ​ല്ലി​സു​മാ​ണ് ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട രീ​തി​യി​ൽ പ​ന്തെ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    ടീം: ​ഇ​ന്ത്യ: സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​ഭി​​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ, തി​ല​ക് വ​ർ​മ, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി, ശി​വം ദു​ബെ, ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ, റി​ങ്കു സി​ങ്, അ​ക്സ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​ർ, വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, അ​ർ​ഷ​ദീ​പ് സി​ങ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ.

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ: മി​ച്ച​ൽ മാ​ർ​ഷ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), മാ​ത്യു ഷോ​ർ​ട്ട്, ജോ​ഷ് ഇം​ഗ്ലി​സ്, ജോ​ഷ് ഫി​ലി​പ്, മി​ച്ച​ൽ ഓ​വ​ൻ, ഗ്ലെ​ൺ മാ​ക്സ് വെ​ൽ, മാ​ർ​ക​സ് സ്റ്റോ​യ്നി​സ്, മാ​റ്റ് കു​നെ​മ​ൻ, ആ​ഡം സാം​പ, മ​ഹ്‍ലി ബി​യേ​ഡ്മാ​ൻ, ബെ​ൻ ഡ്വ​ർ​ഷൂ​യി​സ്, സേ​വി​യ​ർ ബാ​ർ​ല​റ്റ്, ന​താ​ൻ എ​ല്ലി​സ്.

    TAGS:india vs australiaCricket NewsT20IIndia cricket
