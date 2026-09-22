അഞ്ചോവർ ത്രില്ലറിൽ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ; ജപ്പാനെതിരെ 2 റൺസിന്റെ നാടകീയ ജയം

അഞ്ചോവർ ത്രില്ലറിൽ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ; ജപ്പാനെതിരെ 2 റൺസിന്റെ നാടകീയ ജയംtext_fields
സാനോ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ചരിത്രപരമായ ആദ്യ ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാടകീയ ജയം. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും നനഞ്ഞ ഔട്ട്ഫീൽഡും കാരണം അഞ്ച് ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ പോരാട്ടത്തിൽ കേവലം രണ്ട് റൺസിനാണ് നിലവിലെ ട്വന്റി20 ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ ജപ്പാനെ കീഴടക്കിയത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 32 റൺസെടുത്തപ്പോൾ, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ജപ്പാന്റെ പോരാട്ടം അഞ്ച് ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് 30 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ മുൻനിരയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് ജാപ്പനീസ് ബൗളർമാർ തളച്ചിട്ടത്. സ്ഫോടനാത്മക ബാറ്റിങ്ങിന് പേരുകേട്ട അഭിഷേക് ശർമ (0) നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ മടങ്ങിയപ്പോൾ, സഞ്ജു സാംസൺ (9), ഇഷാൻ കിഷൻ (3) എന്നിവരും വേഗത്തിൽ പുറത്തായി. 12 പന്തിൽ 16 റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പോരാട്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ മുപ്പത് കടത്തിയത്. തിലക് വർമ (1), ശിവം ദുബെ (0) എന്നിവർ പുറത്താകാതെ നിന്നു. ജപ്പാനായി രണ്ട് ഓവറിൽ 17 റൺസ് വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ചാർളി ഹാര ഹിൻസെ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
33 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ജപ്പാന്റെ തുടക്കവും തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ആദ്യ രണ്ടോവറിൽ എട്ട് റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ ഓപ്പണർമാരെ അവർക്ക് നഷ്ടമായി. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ കെൻഡെൽ കഡോവാകി ഫ്ലെമിങ് (12), ബെഞ്ചമിൻ ഇറ്റോ ഡേവിസ് (9) എന്നിവർ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സമ്മർദത്തിലാക്കി.
അവസാന ഓവറിൽ ജപ്പാന് ജയിക്കാൻ എട്ട് റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ, അനുഭവസമ്പന്നനായ അക്ഷർ പട്ടേൽ കൃത്യതയോടെ പന്തെറിഞ്ഞ് റൺസ് നിയന്ത്രിച്ചതാണ് ഇന്ത്യക്ക് രക്ഷയായത്. അവസാന പന്തിൽ നാല് റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ അഞ്ച് റൺസിൽ ജപ്പാനെ തളയ്ക്കാൻ അക്ഷറിനായി. ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായും ജപ്പാനിൽ ക്രിക്കറ്റിന് കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകുന്നതിനുമായാണ് ജപ്പാൻ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സംഘം ഇവിടെയെത്തിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി20 തലത്തിൽ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ആദ്യ മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.
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