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    Cricket
    Posted On
    date_range 15 Aug 2026 8:15 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2026 8:15 PM IST

    ഗാലെയിൽ ഒന്നാം ദിനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തം; കന്നി സെഞ്ച്വറിയുമായി ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, 600-ാം ടെസ്റ്റിൽ ലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ വമ്പൻ സ്കോറിലേക്ക്

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    ഗാലെയിൽ ഒന്നാം ദിനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തം; കന്നി സെഞ്ച്വറിയുമായി ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, 600-ാം ടെസ്റ്റിൽ ലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ വമ്പൻ സ്കോറിലേക്ക്
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    ഗാലെ (ശ്രീലങ്ക): രാജ്യം 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ, ചരിത്രപരമായ 600-ാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ ഗംഭീര തുടക്കം. ഗാലെ രാജ്യാന്തര സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 288 റൺസ് എന്ന അതിശക്തമായ നിലയിലാണ്. കരിയറിലെ കന്നി ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി നേടിയ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെയും (131*), അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയ കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെയും (77) മികച്ച ബാറ്റിങ്ങാണ് സന്ദർശകർക്ക് ലങ്കൻ മണ്ണിൽ മുൻതൂക്കം സമ്മാനിച്ചത്. വെടിക്കെട്ട് ശൈലിയിൽ ബാറ്റുവീശുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്താണ് (27*) ദേവ്ദത്തിനൊപ്പം ഇപ്പോൾ ക്രീസിലുള്ളത്.

    ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഓസ്ട്രേലിയക്കും ശേഷം 600 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്നത് ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ചരിത്രമത്സരത്തിൽ ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളിനൊപ്പം കെ.എൽ. രാഹുലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്.

    ഇന്ത്യൻ സ്കോർബോർഡ് മികച്ച താളത്തിൽ ചലിച്ചുതുടങ്ങവെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു റണ്ണൗട്ടിലൂടെ സന്ദർശകർക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നത്. ഇന്നിങ്സിന്റെ 11-ാം ഓവറിൽ 37 പന്തിൽ 32 റൺസെടുത്ത് ഫോമിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളാണ് പുറത്തായത്. ലങ്കൻ ബൗളർ കേശാര നുവാന്ത എറിഞ്ഞ പന്ത് മിഡ് ഓണിലേക്ക് ഷോട്ട് കളിച്ച് സിംഗിളെടുക്കാനുള്ള രാഹുലിന്റെ ശ്രമമാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ കലാശിച്ചത്. പന്ത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച ബൗളറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് വീണ ജയ്‌സ്വാളിന് കൃത്യസമയത്ത് ക്രീസിൽ തിരിച്ചെത്താനായില്ല. വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് ഓടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴേക്കും രാഹുൽ നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്‌സ് എൻഡിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ സമയം കൊണ്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അനായാസം ബെയ്ൽസ് ഇളക്കി.

    ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മൂന്നാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ രാഹുലിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. വളരെ ക്ഷമയോടെ ലങ്കൻ ബൗളർമാരെ നേരിട്ട ഇരുവരും ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 150 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. ആദ്യ രണ്ട് സെഷനുകളിലും പൂർണ്ണമായും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന് കഴിഞ്ഞു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നേരിയ മഴ കളിയൽപ്പം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, ഇരുവരുടെയും താളത്തെ അത് ബാധിച്ചില്ല.

    എന്നാൽ 162 പന്തിൽ നിന്ന് 77 റൺസെടുത്ത് നിൽക്കവെ വലതു കൈക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മൂന്നാം സെഷനിൽ രാഹുൽ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങാതെ റിട്ടയേർഡ് ഹർട്ടായി മടങ്ങിയത് ഇന്ത്യക്ക് നേരിയ തിരിച്ചടിയായി. പകരമിറങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന് 28 പന്തിൽ നിന്ന് 16 റൺസെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

    ഗിൽ മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ ഋഷഭ് പന്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ തന്റെ കന്നി അന്താരാഷ്ട്ര ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി. 134 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് താരം നൂറിലെത്തിയത്. ഒന്നാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ 178 പന്തുകൾ നേരിട്ട ദേവ്ദത്ത് 12 മനോഹരമായ ബൗണ്ടറികളും ഒരു സിക്‌സറും സഹിതം 131 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിൽക്കുകയാണ്. ഏകദിന ശൈലിയിൽ ബാറ്റുവീശിയ പന്ത് വെറും 36 പന്തിൽ മൂന്ന് ഫോറും ഒരു സിക്‌സറും ഉൾപ്പെടെ 27 റൺസെടുത്ത് മികച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്.

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    TAGS:india vs srilankaKL RahultestDevdutt Padikkal
    News Summary - India Dominates Day 1 in 600th Test
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