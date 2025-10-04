Begin typing your search above and press return to search.
    മൂന്നാംദിനം തുടങ്ങുംമുമ്പ് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യ; വിൻഡീസിന് 286 റൺസ് കടം

    മൂന്നാംദിനം തുടങ്ങുംമുമ്പ് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യ; വിൻഡീസിന് 286 റൺസ് കടം
    camera_altസെഞ്ച്വറി നേടിയ ധ്രുവ് ജുറൽ രവീന്ദ്ര ജദേജക്കൊപ്പം

    അഹ്മദാബാദ്: വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് 286 റൺസിന്‍റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ്. രണ്ടാംദിനം സ്റ്റമ്പെടുക്കമ്പോൾ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 448 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യ, മൂന്നാംദിനം കളി തുടങ്ങുംമുമ്പ് അതേ സ്കോറിൽ ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സ് ഒ​ന്നാ​മി​ന്നി​ങ്സി​ൽ 162 റ​ൺ​സി​ന് പു​റ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 12 റൺസ് ചേർക്കുന്നതിനിടെ വിൻഡീസിന് ഓപണർ തഗനരെയ്ൻ ചന്ദർപോളിന്‍റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. ഒമ്പത് ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒന്നിന് 21 എന്ന നിലയിലാണ് സന്ദർശകർ. ജോൺ കാംപ്ബെൽ (13*), അലിക് അതനേസ് (1*) എന്നിവരാണ് ക്രീസിൽ.

    കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ലും (100) ​ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ​യും (104 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്) ധ്രു​വ് ജു​റ​ലും (125) നേ​ടി​യ സെഞ്ച്വറികളാണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇന്നിങ്സിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്. മൂ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടു​ന്ന​ത് ഈ ​വ​ർ​ഷ​മി​ത് മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ്. ലീ​ഡ്സി​ലും മാ​ഞ്ച​സ്റ്റി​ലും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ഈ ​നേ​ട്ടം കു​റി​ച്ചി​രു​ന്നു. രാ​ഹു​ൽ ത​ന്റെ ആ​റു മാ​സ​മാ​യ മ​ക​ൾ ഇ​വാ​ര​ക്കും ജു​റ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ര​സേ​ന​ക്കും സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്. 128 ഓ​വ​റി​ൽ 3.5 റ​ൺ​സ് ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ റ​ൺ​സ് വാ​രി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ 45 ബൗ​ണ്ട​റി​ക​ളും ആ​റ് സി​ക്സും പ​റ​ത്തി. 197 പ​ന്തി​ലാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ നൂ​റ് റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ​ത്. എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​വും ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തി​നും ശേ​ഷ​മാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ ടെ​സ്റ്റ് ​സെ​ഞ്ച്വ​റി കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​ര​ത്തി​ന്റെ 11ാം ടെ​സ്റ്റ് ശ​ത​ക​മാ​ണി​ത്.

    ജു​റ​ലി​ന്റെ ക​ന്നി ​സെ​ഞ്ച്വ​റി​യാ​ണ് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പി​റ​ന്ന​ത്. ജ​ദേ​ജ​യു​ടേ​ത് ആ​റാം ​സെ​ഞ്ച്വ​റി​യും. രാ​വി​ലെ ജെ​യ്ഡ​ൻ സീ​ൽ​സി​ന്റെ പ​ന്തി​ൽ രാ​ഹു​ലി​​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലും രാ​ഹു​ലും ഇ​ന്ത്യ​യെ അ​നാ​യാ​സം ലീ​ഡി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. റോ​സ്റ്റ​ൺ ചേ​സി​നെ റി​വേ​ഴ്സ് സ്വീ​പ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗി​ൽ പു​റ​ത്താ​യ​ത്. ജ​സ്റ്റി​ൻ ഗ്രീ​വ്സാ​ണ് ക്യാ​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ജോ​മ​ൽ വാ​രി​ക​ൻ രാ​ഹു​ലി​നെ മ​ട​ക്കി.

    ജു​റ​ലും ജ​ദേ​ജ​യും അ​ഞ്ചാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ 206 റ​ൺ​സ് ചേ​ർ​ത്തു. ജു​റ​ൽ 15 ഫോ​റും മൂ​ന്ന് സി​ക്സും തൂ​ക്കി. ആ​റ് ഫോ​റും അ​ഞ്ച് സി​ക്സു​മ​ട​ക്കം നേ​ടി​യ ജ​ദേ​ജ 104 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 85ാം ടെ​സ്റ്റ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന ജ​ദേ​ജ സി​ക്സി​ൽ ​എം.​എ​സ്. ധോ​ണി​യു​ടെ റെ​ക്കോ​ഡി​ന് ഒ​പ്പ​മെ​ത്തി. 78 സി​ക്സാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ​നേ​ടി​യ​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​ഴാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ജ​ദേ​ജ ടെ​സ്റ്റി​ൽ 50 റ​ൺ​സി​ല​ധി​കം നേ​ടു​ന്ന​ത്. ഏ​ഴ് ടെ​സ്റ്റ​ു​ക​ളി​ൽ 13 ഇ​ന്നി​ങ്സു​ക​ളി​ലാ​യി ഈ ​ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​ർ ര​ണ്ട് സെ​ഞ്ച്വ​റി​യ​ട​ക്കം 659 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

